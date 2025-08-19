Ova europska država ispisala povijest: Podiže maksimalnu dopuštenu brzinu na 150 km/h

Češka postaje prva zemlja Europske unije koja će testirati povećanje ograničenja brzine na autocestama na 150 kilometara na sat.
Novi prometni znakovi već su postavljeni na dijelu autoceste D3 od Praga prema Linzu, a pilot-projekt službeno započinje krajem rujna. O svemu se govorilo još tijekom siječnja ove godine.
Testno povećanje ograničenja odnosi se za sada na dionicu dugu od 50 kilometara između Tábor-a i České Budějovice. Autocesta je opremljena novim elektroničkim prometnim znakovima s promjenjivim ograničenjem brzine, prenosi Fenix Magazin.
Standardno ograničenje brzine u Češkoj je 130 km/h. Novi sustav omogućit će povećanje brzine na 150 isključivo pri povoljnim vremenskim uvjetima i uz dobar protok prometa. U slučaju kiše, snijega ili poledice, brzina će se automatski smanjiti za 20, na standardnih 130 kilometara na sat.
Češka je u projekt investirala 2,2 milijuna eura za ukupno 42 promjenjiva prometna znaka, a u planu su i dodatne dionice za proširenje ovog režima, uključujući autocestu D1 prema Ostravi i D11 kod Hradec Královéa.
