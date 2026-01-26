Ovo je pet najtežih poslova u Bruxellesu

Za neke političare Bruxelles je mjesto na koje vas pošalju kada ste problematični ili više niste potrebni kod kuće. Za druge je to prilika za dobivanje prestižnog položaja koji nadilazi hijerarhiju ili iskustvo.
U isto vrijeme, birokrati s malo ili nimalo medijskog iskustva svakog se radnog dana pojavljuju pred kamerama kao glasnogovornici Europske komisije, dok se karijerni diplomati zateknu u vođenju dosjea s velikim posljedicama za unutarnju politiku.
Sve te ljude, u određenoj mjeri, ujedinjuje vjera u europski projekt. No rad u Bruxellesu može se pretvoriti u noćnu moru, unatoč vidljivosti, visokoj plaći i drugim pogodnostima.
Politico je u tom kontekstu naveo i objasnio za kojih pet osoba smatra da rade najteže poslove u Bruxellesu.
Mark Rutte - glavni tajnik NATO-a
Možda su mu dužnosnici u Nizozemskoj i NATO-u dali nadimak "Teflon", jer se za njega ništa ne lijepi, ali s Donaldom Trumpom u Bijeloj kući, Rutteov je posao zasigurno najteži u Bruxellesu.
Njegova se uloga trenutačno čini manje usmjerenom na vođenje vojnog saveza, a više na pokušaje da spriječi jednog čovjeka, Trumpa, da ga u potpunosti razmontira. Bivši nizozemski premijer pritom ima određenog uspjeha kao Trumpov šaptač. Nedugo nakon što je u govoru u Davosu prošlog tjedna ponovno istaknuo želju za Grenlandom, američki predsjednik sastao se s Rutteom i iznenađujuće objavio da su "postavili okvir budućeg dogovora".
No to Ruttea dovodi i u neugodne situacije. Prošlog ožujka, kada su se Rutte i Trump sastali u Ovalnom uredu, američki predsjednik rekao je da želi anektirati Grenland, na što je Nizozemac mogao samo odgovoriti:
"Ne želim u to uvlačiti NATO", što je razljutilo Dance.
Nijedna odredba osnivačkog ugovora Saveza iz 1949. ne predviđa da jedna članica NATO-a napadne drugu, a danska premijerka Mette Frederiksen i drugi upozorili su da bi invazija značila kraj Saveza. Rutte je ranije ovog mjeseca rekao da NATO "uopće nije" u krizi.
Rutte je također podigao obrve kada je Trumpa nazvao "taticom", komentar od kojeg se kasnije pokušao ograditi.
"Potpuno razumijem koliko mu je težak posao očuvanja jedinstva NATO-a, ali jako ga je bolno gledati", rekao je jedan visoki diplomat EU-a, kojem je zajamčena anonimnost kako bi mogao slobodno govoriti, kao i drugima u ovom tekstu.
"Hodanje po užetu na jakom vjetru lakše je od posla glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea", rekao je Nicolás Pascual de la Parte, bivši španjolski veleposlanik pri NATO-u i sada član Odbora za sigurnost i obranu Europskog parlamenta iz redova Europske pučke stranke.
"Očuvanje jedinstva atlantskog saveza u sadašnjim okolnostima zahtijeva neusporedivu državničku vještinu kako bi se obuzdala Trumpova neumoljiva politika na rubu sukoba."
Paula Pinho - glavna glasnogovornica Komisije
U eri Ursule von der Leyen posao glavne glasnogovornice postao je iznimno težak. Dužnosnici kažu da predsjednica Komisije radi u metaforičkom bunkeru, u kojem je u tijeku zbivanja samo njezin šef kabineta Björn Seibert, dok su svi ostali ili u potpunom mraku ili informirani isključivo prema načelu nužnosti. To je vrlo drukčije od kolegijalnijeg stila njezina prethodnika Jean-Claudea Junckera.
Zbog toga je posao portugalske dužnosnice Paule Pinho, imenovane glavnom glasnogovornicom Komisije u studenome 2024., a po struci pravnice, jedan od najtežih u Bruxellesu, jer se svakog radnog dana mora suočavati s pitanjima novinara pred kamerama. No često Pinho, koja govori njemački i bliska je Michaelu Hageru, za kojeg se smatra da je Seibertov saveznik i koji je šef kabineta Valdisa Dombrovskisa, ne može odgovoriti, bilo zato što joj to nije dopušteno, bilo zato što odgovor jednostavno nije dobila, kažu dužnosnici i diplomati.
To je Komisiju učinilo zatvorenijom nego ikad prije. Prošlog siječnja, kada je Ursula von der Leyen hospitalizirana zbog upale pluća, vijest je objavila njemačka novinska agencija DPA. Sljedećeg mjeseca čak ni notorno netransparentni Vatikan nije skrivao činjenicu da je papa Franjo završio u bolnici.
Kada je Pinhin prethodnik Eric Mamer otišao s dužnosti, među dužnosnicima su kružile šale o tome koliko je boca šampanjca otvorio kako bi proslavio slobodu. Barem je njegova žrtva bila nagrađena, po odlasku je dobio mjesto glavnog direktora u Glavnoj upravi za okoliš.
"Čast mi je obnašati jedan od jedinstvenih poslova u Bruxellesu. Svakako se ne mjeri udobnošću ili lakoćom zadataka, već odgovornošću i ozbiljnošću", izjavila je Pinho.
Dodala je da je dio posla "razlikovati ono što javnost treba znati od onoga što bi neki mediji jednostavno voljeli znati".
Kaja Kallas - šefica vanjske politike EU-a
Europska služba za vanjsko djelovanje, diplomatsko tijelo Unije, osnovana je 2010., a posao glavnog diplomata koji je vodi oduvijek je bio težak jer države članice, osobito velike, žele zadržati vanjsku politiku u vlastitim rukama.
Odnosi između von der Leyen i prethodnog nositelja dužnosti Josepa Borrella bili su vrlo loši, tvrde dužnosnici. S Kallas su još gori.
Mediteransko područje oduzeto je Kallas nakon što je Komisija prošle godine osnovala Glavnu upravu za Bliski istok, sjevernu Afriku i Zaljev (DG MENA). Istodobno Komisija aktivno radi na planovima smanjenja opsega EEAS-a.
U pokušaju protunapada, Kallas je pokušala imenovati moćnog zamjenika glavnog tajnika u osobi Martina Selmayra, Junckerova ozloglašenog bivšeg šefa kabineta, no taj je potez blokirao ured von der Leyen.
Kallas se "privatno žali da je von der Leyen diktatorica, ali malo ili ništa ne može učiniti u vezi s tim", posvjedočio je jedan visoki dužnosnik. Kallas dolazi i iz male Estonije, a njezina liberalna stranka je mala, što njezinu poziciju čini još slabijom od Borrellove, socijalista iz Španjolske.
Bálint Ódor - mađarski veleposlanik
Mađarski premijer Viktor Orbán voli glumiti negativca proruskim i pro-Trumpovim stavovima, što posao veleposlanika zemlje pri EU-u čini iznimno teškim. Aktualni veleposlanik, Bálint Ódor, smatra se bliskim Orbánovoj stranci Fidesz, za razliku od svog prethodnika Tibora Stelbaczkog, koji sada radi za diplomatsku službu EU-a.
Kada mađarski veleposlanici pokušavaju ublažiti neke od oštrih poruka koje dolaze iz vlade, u Budimpešti se pojavljuju sumnje u njihovu lojalnost, rekao je jedan mađarski diplomat. Jedan je dužnosnik mađarskog veleposlanika opisao kao "slona u sobi", zbog bliskih veza zemlje s Kremljom.
Tijekom mađarskog predsjedanja Vijećem EU-a prošle godine, neki su diplomati izrazili zabrinutost oko dijeljenja određenih informacija s Mađarima zbog Orbánove bliskosti s Rusijom, mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó redovito se sastaje sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, koji je pod sankcijama EU-a.
"Privilegija je služiti svojoj zemlji i predstavljati mađarske interese", komentirao je Ódor.
Maroš Šefčovič - povjerenik za trgovinu
Kada je neki dosje posebno tvrd orah, pošaljite povjerenika školovanog u Moskvi, nadimka Gospodin Popravljač.
Bivši član Slovačke komunističke partije povjerenik je od listopada 2009., što ga čini najdugovječnijim aktualnim povjerenikom, služio je pod Joséom Manuelom Barrosom, kao i pod Junckerom i von der Leyen.
Šefčovič je bio zadužen za odgovor EU-a na izvanredne i složene izazove poput Brexita i Europskog zelenog plana, a sada je, u Trumpovo doba, zadužen za trgovinu. No radi i više od toga. Primjerice, kada von der Leyen nije željela otići u Europski parlament u Strasbourgu na raspravu o tome treba li je smijeniti s dužnosti, i time i njega, umjesto sebe je poslala Šefčoviča.
