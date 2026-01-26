Ovo je pet najtežih poslova u Bruxellesu

Šefčovič je bio zadužen za odgovor EU-a na izvanredne i složene izazove poput Brexita i Europskog zelenog plana, a sada je, u Trumpovo doba, zadužen za trgovinu. No radi i više od toga. Primjerice, kada von der Leyen nije željela otići u Europski parlament u Strasbourgu na raspravu o tome treba li je smijeniti s dužnosti, i time i njega, umjesto sebe je poslala Šefčoviča.