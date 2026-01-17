Orban: "Ne smijemo se dati uvući u rat"

Orban je rekao da samo oni koji se aktivno trude ostati izvan rata zaista mogu ostati izvan njega te da njegova vlada želi mirni razvoj zemlje, a ne sudjelovanje u vojnim sukobima. Naglasio je da bi izbor protivnika njegove politike doveo Mađarsku bliže ratu, dok bi ostanak uz njegovu stranku i politiku značio očuvanje mira, prenosi Dnevnik.hr.