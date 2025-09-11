Gerilska skupina tvrdi da je napala tvornicu oružja u Rusiji: "Ovo je tek početak"

Telegram (АТЕШ)

Proukrajinska militantna skupina Atesh preuzela je odgovornost za napad na tvornicu protuzračne obrane u ruskom gradu Tuli, koji se navodno dogodio jučer. Atesh tvrdi da su nakon napada u tvornici onemogućene komunikacije.

U objavi na Telegramu skupina je pojasnila važnost cilja: "Ovo je poduzeće ruskog vojno-industrijskog kompleksa. Razvija sustave protuzračne obrane, brzometne topove i malokalibarsko oružje. Konkretno, u tvorničkim radionicama sastavljaju se protutenkovski raketni sustav Kornet i raketni sustav protuzračne obrane Pantsir-S", prenosi Index.

Atesh je poznat po redovitim napadima na vojnu infrastrukturu, kako na ukrajinskim područjima pod kontrolom ruske vojske, tako i duboko unutar teritorija Ruske Federacije.

"Ovo je tek početak"

Prema njihovim tvrdnjama, napadu je prethodilo detaljno izviđanje, a istu su tvornicu ranije uspješno gađale i ukrajinske snage. "Sada prelazimo na aktivnije akcije i uništavamo infrastrukturu poduzeća, a ovo je tek početak!", poručili su iz Atesha.

Kyiv Independent napominje kako nisu mogli neovisno provjeriti ove tvrdnje. Grad Tula, u kojem se tvornica nalazi, smješten je otprilike 330 kilometara od ukrajinsko-ruske granice i 175 kilometara južno od Moskve.

Izviđanje stožera u Sankt Peterburgu

Samo dan ranije Atesh je objavio da su uspješno proveli izviđanje ruskog vojnog stožera u Sankt Peterburgu. Njihovi agenti navodno su prikupili podatke o ruskoj vojnoj jedinici 31807 u stožeru Šeste kombinirane armije, koja trenutno sudjeluje u borbama kod Kupjanska.

"Proučili smo način rada i sigurnosni sustav objekta: Postoji pojačano patroliranje, bilježi se kretanje osoblja i vozila. Sve dobivene informacije već su proslijeđene Oružanim snagama Ukrajine za daljnju upotrebu", dodali su iz skupine.