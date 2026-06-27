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Rekordni toplinski val

Smrtonosne vrućine lome Europu: Od Danske do Češke, oboreni svi rekordi

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Hina
|
27. lip. 2026. 22:28
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AFP
Alex HALADA / AFP

Velik dio Europe suočio se u subotu s još jednim vrućim danom, s oborenim temperaturnim rekordima u Češkoj, Njemačkoj i Danskoj, što je dovelo zdravstvene sustave pod ogroman pritisak.

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Dok se ovaj toplinski val kreće sjeveroistočno preko kontinenta, najmanje 193 milijuna ljudi u Europi, uključujući 75 milijuna u Njemačkoj, iskusilo je temperature iznad 35 stupnjeva Celzija u nekom trenutku u subotu, prema izračunima AFP-a, što je porast u usporedbi s petkom.

I povijesni rekordi se gomilaju: Danska nikada nije imala tako visoke temperature otkako su se počele bilježiti vremenske prilike 1874. godine, s vrijednostima koje su dosegle 37 stupnjeva.

Češka je zabilježila svoj rekord svih vremena od 40,6 stupnjeva Celzija, a Njemačka je u subotu također oborila novi rekord, dosegnuvši 41,5.

Švicarska treći dan zaredom obara rekord za najtopliji lipanjski dan, s temperaturama koje su u Baselu dosegle 39 stupnjeva.

Diljem Europe ljudi čine sve što je moguće kako bi pobjegli od vrućine: sklanjaju se u crkve, spavaju u podrumu ili se rashlađuju u fontanama i u rijekama.

Vlasti su izvijestile o više od 200 smrtnih slučajeva u Španjolskoj, ali žrtava ima i u ostatku Europe: starije osobe, osobe s kroničnim bolestima, djeca, tinejdžeri i beskućnici.

Vrućine ubijaju ljude utapanjem, hipertermijom i srčanim udarima.

U Francuskoj "vidimo veći broj smrtnih slučajeva od uobičajenog", rekla je ministrica zdravstva Stéphanie Rist u intervjuu za La Tribune u subotu.

"Ali za pružanje pouzdanih podataka potrebno je vrijeme", dodala je.

Francuska je od 18. lipnja zabilježila 74 smrtna slučaja utapanja povezana s ekstremnim toplinskim valom, objavio je u subotu ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez.

I hitne službe su sve preopterećenije. "Nakon deset uzastopnih dana ekstremne vrućine i bez značajnog noćnog zahlađenja, situacija je ozbiljna", izjavila je gradska uprava Koelna.

Dok je u Muenchenu i u Budimpešti održana Povorka ponosa, Pariz je ostao bez svog LGBT+ događaja. 

U Njemačkoj će polumaraton u Hamburgu također biti otkazan, dok su biciklističke i Ironman utrke u Frankfurtu skraćene.

Prestižna Berlinska filharmonija ublažila je pravila odijevanja zbog očekivane temperature od 41 stupnja: muškarci mogu skinuti sakoe i zasukati rukave.

U Mađarskoj je mobilizirana vojska kako bi podijelila tisuće boca vode na javnim događajima u malim gradovima diljem zemlje.

U nekoliko zemalja, ekstremni vremenski uvjeti i popratno zagađenje stavili su zdravstvene sustave pod ogroman pritisak. U pariškoj regiji, pozivi hitnim medicinskim službama porasli su za 80 posto.

U subotu ujutro, Antoine Alibert, zamjenik gradonačelnika Pariza zadužen za zdravstvo, kazao je da pariške bolnice doživljavaju neviđenu i "iznimnu" razinu prenapučenosti.

Dok se toplinski val kreće prema istoku, Rumunjska se priprema izdati crvena upozorenja od ponedjeljka na gotovo cijelom svom teritoriju, a nacionalna meteorološka služba predviđa "ekstremne temperature" i "tropske noći" do 1. srpnja.

Susjedna Moldavija zabranit će vozilima većim od 12 tona kretanje po državnim cestama između 10:00 i 20:00 sati od 28. lipnja do 1. srpnja.

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europa toplinski val vrućine

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