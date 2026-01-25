"Povijesna" zimska oluja prijeti SAD-u: Tisuće letova otkazane, proglašena katastrofa

REUTERS/Lawrence Bryant

Gotovo 4000 letova otkazano je u subotu u SAD-u prije ogromne zimske oluje koja je već prekinula opskrbu strujom tisućama korisnika sve do Teksasa na zapadu i zaprijetila paraliziranjem istočnih država obilnim snježnim padavinama.

Meteorolozi su rekli da će snijeg, susnježica i ledena kiša, praćeni opasno niskim temperaturama, zahvatiti istočne dvije trećine zemlje u nedjelju i sljedeći tjedan.

Nazvavši oluju "povijesnom", predsjednik Donald Trump u subotu je odobrio poglašenje stanja katastofe na saveznoj razini u Južnoj Karolini, Virginiji, Tennesseeju, Georgiji, Sjevernoj Karolini, Marylandu, Arkansasu, Kentuckyju, Louisiani, Mississippiju, Indiani i Zapadnoj Virginiji.

"Nastavit ćemo pratiti i ostati u kontaktu sa svim državama na putu ove oluje. Ostanite sigurni i ostanite na toplom", napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Nekoliko saveznih država i Distrikt Columbia proglasili su izvanredno stanje zbog vremenskih uvjeta.

Američka Nacionalna meteorološka služba upozorila je na neobično veliku i dugotrajnu zimsku oluju koja će donijeti rašireno, veliko nakupljanje leda na jugoistoku SAD-a i koja bi mogla imati "razorne do lokalno katastrofalne posljedice".

Meteorolozi predviđaju rekordno niske temperature i opasno hladne vjetrove do ponedjeljka.

Do 17 sati po istočnoameričkom vremenu, više od 3900 američkih letova planiranih za subotu otkazano je, prema web stranici za praćenje letova FlightAware. Više od 8800 američkih letova prvotno planiranih za nedjelju također je otkazano, navodi se na web stranici.