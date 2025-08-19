Predsjednik Europskog vijeća: Ukrajina treba napredovati prema članstvu u EU

Costa, koji je iz Lisabona putem video-veze članove Vijeća upoznao s ishodom sastanka američkog i ukrajinskog predsjednika i nekoliko europskih čelnika u Washingtonu, rekao je novinarima da je sama mogućnost bilateralnog sastanka između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina "ogroman napredak", unatoč tome što se puno toga mora učiniti i što nema jamstva uspjeha.