Predsjednik Papinske akademije znanosti za N1: Moć se postavlja iznad zakona, međunarodni poredak je u ozbiljnoj krizi

N1: Profesore von Braun, na prošlomjesečnom plenarnom zasjedanju Papinske akademije znanosti papa Lav XIV. govorio je o nekim od velikih izazova s kojima se suočava znanost, posebno o ubrzanom razvoju umjetne inteligencije. Postavio bih pitanje koje, čini mi se, stoji u pozadini mnogih takvih rasprava. Znanstvene spoznaje iznimno su se proširile, pružajući čovječanstvu mogućnosti koje su prije samo nekoliko generacija bile nezamislive. Ipak, naša sposobnost da se tim mogućnostima odgovorno koristimo ostaje neizvjesna. Kako tumačite taj nesrazmjer? Je li znanstveni napredak jednostavno nadmašio naš moralni razvoj ili je riječ o nečemu dubljem?