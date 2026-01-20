Plenković: Unatoč buci u komunikacijskom kanalu, SAD je za sve nas saveznik i prijatelj

Na pitanje o tome proširenju Europske unije, Plenković je odgovorio da se Hrvatska "apsolutno" zalaže za to, no da misli da se EU nalazi u situaciji u kojoj bi mogla promijeniti način na koji gleda na proširenje. Pojasnio je da je dosad svaka zemlja kandidatkinja samostalno ispunjavala kriterije, a da bi pristup mogao postati posve geopolitički ako dio mirovnog sporazuma za Ukrajinu bude ubrzani postupak primanja Kijeva.