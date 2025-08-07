FOTO / U hrvatskom kampu turiste iznenadio neobičan prizor

Zanimljiva je ponajprije zato što je potpuno identična automobilu za kojim je bila priključena. Vlasnik je zadržao sve vanjske karakteristike automobila – od oblika karoserije, svjetala i branika, pa sve do boje laka i naplataka. Kada je bila parkirana odmah iza "pravog" automobila, iz određenog kuta gotovo je bilo nemoguće primijetiti gdje jedno vozilo završava, a drugo počinje.