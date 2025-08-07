Oglas

FOTO / U hrvatskom kampu turiste iznenadio neobičan prizor

N1 Slovenija
07. kol. 2025. 09:13
Screenshot (Reddit, r/hrvatska)

Turiste u jednom od kampova kod naših južnih susjeda iznenadila je neobična kamp-prikolica.

Na jednom od kamping-mjesta u Hrvatskoj turiste je nedavno oduševio nesvakidašnji prizor. Među nizom uobičajenih automobila njihovu je pozornost privukla posebna "prikolica" – koja to zapravo uopće nije. Njezin je vlasnik na originalan i pomalo hrabar način preuredio stražnji dio osobnog automobila te ga pretvorio u funkcionalnu kamp-prikolicu.

Zanimljiva je ponajprije zato što je potpuno identična automobilu za kojim je bila priključena. Vlasnik je zadržao sve vanjske karakteristike automobila – od oblika karoserije, svjetala i branika, pa sve do boje laka i naplataka. Kada je bila parkirana odmah iza "pravog" automobila, iz određenog kuta gotovo je bilo nemoguće primijetiti gdje jedno vozilo završava, a drugo počinje.

Fotografiju prikolice objavio je korisnik platforme Reddit, a ispod nje su se nizali komentari. "Zakon prikolica," napisao je jedan komentator, dok je drugi dodao da takva kombinacija automobila i prikolice izgleda stvarno odlično.

Ovakva preinaka osobnog automobila nije usamljen slučaj. U prometu se, prema pisanju Večernjeg lista, povremeno mogu vidjeti slične prepravljene prikolice – od starih VW Buba, francuskih limuzina, pa sve do njemačkih karavana. Osim toga, ovakav način preinake ima i vlastitu internetsku zajednicu koja povezuje entuzijaste iz cijelog svijeta.

BMW reddit

