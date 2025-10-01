Oglas

INCIDENT NA SJEVERU NJEMAČKE

Procurio interni dopis njemačke vlade o upadu roja dronova: Ovo im je bila meta

author
N1 Info
|
01. lis. 2025. 14:47
njemačka policija, Unsplash
Unsplash/Ilustracija

Otkrivena je pozadina incidenta koji se u petak dogodio na sjeveru Njemačke.

Oglas

Roj dronova koji je preletio preko njemačke savezne pokrajine Schleswig-Holstein poslan je da bi snimio kritičnu infrastrukturu, uključujući elektranu i vojno-pomorski objekt, stoji u internom dopisu njemačke vlade.

Ministrica unutarnjih poslova Sabine Sütterlin-Waack potvrdila je da su dronovi viđeni iznad spomenute obalne pokrajine, koja se nalazi južno od Danske. Do incidenta je došlo u noći na petak, 26. rujna, i istražuje se zbog moguće sabotaže ili špijunaže, izvijestio je NewsWeek, a prenosi dnevnik.hr.

"Između ostalog, zbog nedavnih incidenata u Danskoj i drugim europskim zemljama, Schleswig-Holstein je u intenzivnoj i trajnoj koordinaciji sa saveznom vladom i Bundeswehrom", izjavila je Sütterlin-Waack.

Na istočnom krilu NATO-a rastu napetosti nakon niza povreda zračnog prostora nekoliko članica saveza. Takvi incidenti upućuju na rastuće prijetnje državama članicama NATO-a i otvaraju pitanja o učinkovitosti protuzračnih obrambenih sustava.

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u utorak da bi zemlje NATO-a trebale obarati ruske zrakoplove kada povrijede NATO-ov zračni prostor. Rusija je optužbe o upadima u zračni prostor NATO-a nazvala neutemeljenima.

Teme
NATO Njemačka dron rusija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ