Procurio interni dopis njemačke vlade o upadu roja dronova: Ovo im je bila meta

Ministrica unutarnjih poslova Sabine Sütterlin-Waack potvrdila je da su dronovi viđeni iznad spomenute obalne pokrajine, koja se nalazi južno od Danske. Do incidenta je došlo u noći na petak, 26. rujna, i istražuje se zbog moguće sabotaže ili špijunaže, izvijestio je NewsWeek, a prenosi dnevnik.hr.