RUSKI DIZEL
Puljić o dogovoru američkog predsjednika s Putinom: Što je Trump trampio s Rusima?
Dopisnik iz Washingtona Ivica Puljić komentirao je najavu mogućeg prijenosa pogubljenja Nidala Hasana u SAD-u te dogovor Washingtona i Moskve o ruskom dizelu, koji je izazvao brojne kritike zbog mogućeg utjecaja na financiranje ruskih vojnih aktivnosti u Ukrajini.
U Sjedinjenim Američkim Državama jedna od glavnih tema je najava javnog pogubljenja koju je iznio ministar obrane. Još nije poznato hoće li Nidal Hasan, bivši psihijatar američke vojske koji je 2009. godine ubio 13 ljudi u vojnoj bazi u Teksasu, biti pogubljen u izravnom televizijskom prijenosu.
Većina republikanaca ne protivi se najavljenom pogubljenju strijeljanjem, no dio njih ne podržava ideju njegova prijenosa uživo.
Pogubljenje je planirano za prosinac, a situaciju je iz Washingtona za Dnevnik Nove TV komentirao dopisnik Ivica Puljić. Prema njegovim riječima, većina građana protivi se javnom pogubljenju i smatra ga barbarstvom.
"Nije jasno gdje će se i hoće li se uopće prijenos pogubljenja emitirati izvan službene internetske stranice Pentagona. Na pitanje je li Hasan imao kakve posljednje želje i je li se obratio predsjedniku Donaldu Trumpu, ministar obrane je odgovorio - nije me briga, vidjet ćemo ga 3. prosinca", kazao je Puljić.
Stigle su i međunarodne osude najave prijenosa pogubljenja
"Ured Ujedinjenih naroda za ljudska prava izjavio je da bi prijenos uživo bio ravan javnom pogubljenju i predstavljao bi kršenje apsolutne zabrane mučenja. Ta ideja šokirala je mnoge pripadnike američkih oružanih snaga i veterane te izazvala negativne reakcije predstavnika obiju političkih stranaka", rekao je Puljić.
Prema podacima koje je iznio, prošle je godine u 17 zemalja izvršeno više od 2700 pogubljenja, a samo su dvije zemlje pogubljenja provodile javno. U Iranu je zabilježeno 11 javnih pogubljenja, a u Afganistanu šest.
Podaci Amnesty Internationala pokazuju da su zemlje s najvećim brojem pogubljenja prošle godine bile Kina, Iran, Saudijska Arabija, Jemen i Sjedinjene Američke Države, tim redoslijedom.
Planove za prijenos pogubljenja uživo osudio je i čelnik Konferencije katoličkih biskupa SAD-a. Nadbiskup Paul Coakley odluku je opisao kao "barbarsku promociju kulture smrti" te poručio da je potrebno ponovno je razmotriti, prenio je Puljić.
SAD popustio Putinu: "Dovode se u pitanje kapaciteti Rusije"
Puljić se osvrnuo i na novi dogovor Sjedinjenih Država i Rusije te privremeno izuzeće od sankcija. Kako je rekao, preliminarne ankete upućuju na to da se oko 90 posto građana protivi kupnji ruskog dizela.
"Ako ne možete pridobiti glasače, možda ih možete kupiti pred kongresne izbore", poručio je Puljić.
"Pitanje je što je Trump trampio s Rusima? Izazvao je u svakom slučaju snažne geopolitičke i domaće reakcije negodovanja. Cilj je sporazuma smanjiti vrtoglavo visoke troškove goriva uoči američkih izbora za Kongres 3. studenog. Isti taj Kongres je 2022. zabranio uvoz ruskih energenata", istaknuo je.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je sporazum, nazvavši ga "poklonom Putinu", koji će izravno financirati ruske vojne operacije protiv Ukrajine.
"Objava je zatekla ukrajinske predstavnike nespremnima jer je stigla u trenutku kada je pregovarački tim Ukrajine boravio na Floridi razgovarajući s američkim izaslanicima o mogućem prekidu vatre i obustavi napada na energetsku infrastrukturu", rekao je Puljić.
"Analitičari ističu da bi dogovor mogao biti teško u potpunosti ostvariv"
Američki predsjednik Donald Trump branio je dogovor tvrdnjom da će isporuka 300.000 tona dizela brzo i rekordno sniziti cijene goriva za američke vozače kamiona, poljoprivrednike i ostale potrošače.
Ipak, brojni američki zakonodavci sporazum su kritizirali, smatrajući ga izdajom Ukrajine i ozbiljnim slabljenjem višegodišnjih međunarodnih sankcija kojima se nastojalo smanjiti ruske prihode od nafte.
Puljić je za Dnevnik Nove TV upozorio i na dvojbe oko toga može li se dogovor u potpunosti provesti.
"Energetski analitičari ističu da bi dogovor mogao biti teško u potpunosti ostvariv iako bi mogao potaknuti privremeni, prije svega psihološki pad cijena 10 - 20 centi po galonu, stručnjaci dovode u pitanje stvarne kapacitete Rusije za izvoz takvih količina dizela", dodao je.
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