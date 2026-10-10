Puljić o dogovoru američkog predsjednika s Putinom: Što je Trump trampio s Rusima?

"Nije jasno gdje će se i hoće li se uopće prijenos pogubljenja emitirati izvan službene internetske stranice Pentagona. Na pitanje je li Hasan imao kakve posljednje želje i je li se obratio predsjedniku Donaldu Trumpu, ministar obrane je odgovorio - nije me briga, vidjet ćemo ga 3. prosinca", kazao je Puljić.