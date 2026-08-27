direktor CIA-e
Tko je čovjek kojeg je Trump tajno poslao u Moskvu: Vodio je dvije najmoćnije američke obavještajne institucije
Nenajavljeni posjet direktora CIA-e Johna Ratcliffea Moskvi izazvao je veliku pozornost, prije svega zato što su izravni susreti visokih američkih i ruskih obavještajnih dužnosnika vrlo rijetki.
Ratcliffe je 25. kolovoza stigao u rusku prijestolnicu, ali detalji njegove misije nisu objavljeni. Kremlj je potvrdio „kontakte specijalnih službi“, uz tvrdnju da sastanak s Vladimirom Putinom nije bio planiran.
No tko je čovjek kojeg je Donald Trump poslao u Moskvu u jednom od najosjetljivijih trenutaka odnosa dviju zemalja?
John Ratcliffe nije karijerni obavještajac. On je pravnik, bivši savezni tužitelj i republikanski kongresnik koji je tijekom godina izgradio reputaciju jednog od Trumpovih najodanijih političkih saveznika. Od siječnja 2025. na čelu je CIA-e, a prethodno je bio ravnatelj Nacionalne obavještajne službe (DNI), čime je postao prvi Amerikanac koji je obnašao obje te dužnosti.
Od odvjetnika do vrha američkih tajnih službi
Ratcliffe je rođen 1965. godine, završio je pravo i godinama radio kao odvjetnik. Kasnije je prešao u američko tužiteljstvo u Teksasu, gdje se bavio i pitanjima terorizma i nacionalne sigurnosti.
Istodobno je gradio političku karijeru. Bio je gradonačelnik Heatha u Teksasu, a 2014. izabran je u Zastupnički dom Kongresa.
Široj američkoj javnosti postao je poznat tijekom prvog Trumpova mandata. Kao član važnih kongresnih odbora profilirao se kao jedan od najglasnijih branitelja tadašnjeg predsjednika.
Posebnu pozornost privukao je 2019. tijekom svjedočenja posebnog tužitelja Roberta Muellera, koji je istraživao rusko miješanje u američke predsjedničke izbore 2016. Ratcliffe je oštro ispitivao Muellera i kritizirao njegovu istragu.
Bio je i jedan od istaknutih Trumpovih branitelja tijekom prvog postupka opoziva predsjednika.
Trump nije odustao od njega
Trump je 2019. prvi put pokušao postaviti Ratcliffea za ravnatelja Nacionalne obavještajne službe, ali nominacija se našla pod snažnim pritiskom zbog pitanja o njegovu iskustvu i kvalifikacijama.
Ratcliffe je tada povukao kandidaturu, ali Trump ga je nekoliko mjeseci poslije ponovno nominirao. Senat ga je u svibnju 2020. potvrdio na toj dužnosti.
Na toj se funkciji našao na čelu američke obavještajne zajednice u vrijeme pandemije koronavirusa i predsjedničkih izbora 2020., dok su službe istodobno pratile pokušaje stranih država da utječu na američki izborni proces.
Njegov mandat pratile su i kontroverze. Kritičari su ga optuživali za politizaciju obavještajnih podataka, među ostalim zbog objavljivanja nepotvrđenih ruskih obavještajnih informacija koje su sadržavale navode štetne za demokrate.
Kina i Iran među najvećim prijetnjama
Ratcliffe godinama zagovara čvrst pristup prema američkim geopolitičkim suparnicima.
Kinu je označavao kao najveći dugoročni izazov za SAD, upozoravajući na ambicije Pekinga u gospodarstvu, vojsci, tehnologiji, kibernetičkom prostoru i obavještajnim operacijama.
Jednako čvrst stav ima i prema Iranu. Teheran vidi kao ozbiljnu prijetnju američkim interesima i stabilnosti Bliskog istoka, a ranije je kritizirao politiku Baracka Obame, smatrajući da se previše oslanjala na diplomaciju.
Zalagao se za snažan pritisak na Iran i blisku suradnju Washingtona i Izraela, smatrajući da iranski nuklearni program i potpora naoružanim skupinama u regiji zahtijevaju odlučan odgovor.
Trumpov izbor za CIA-u
Po povratku u Bijelu kuću Trump je Ratcliffeu povjerio još važniji posao. Izabrao ga je za direktora CIA-e, a Ratcliffe je u siječnju 2025. preuzeo Agenciju.
Na njezinu je čelu najavio snažniji fokus na prikupljanje obavještajnih podataka, tajne operacije, kibernetičke sposobnosti i glavne strateške protivnike SAD-a.
Sudjelovao je i u osjetljivim međunarodnim operacijama i pregovorima, uključujući napore za oslobađanje američkih državljana iz Rusije.
Zašto je baš on otišao u Moskvu?
Upravo zato njegov nenajavljeni dolazak u Moskvu privlači toliku pozornost.
Posjet je uslijedio u trenutku zastoja pregovora o Ukrajini i novih sigurnosnih napetosti između Rusije i Zapada. Prema navodima američkih medija, Washington raspolaže informacijama o mogućim novim ruskim vojnim pripremama, dok službeni razlog Ratcliffeova putovanja nije objavljen.
Njegov posjet podsjeća i na studeni 2021., kada je tadašnji direktor CIA-e William Burns stigao u Moskvu dok su američke službe upozoravale da Rusija gomila snage oko Ukrajine. Nekoliko mjeseci poslije počela je ruska invazija punog opsega.
Za sada nema potvrde da je Ratcliffe ovoga puta donio slično upozorenje. Kremlj tvrdi da sastanak s Putinom nije bio planiran, a CIA nije otkrila s kim je direktor razgovarao niti o čemu se razgovaralo.
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