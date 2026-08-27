Tko je čovjek kojeg je Trump tajno poslao u Moskvu: Vodio je dvije najmoćnije američke obavještajne institucije

John Ratcliffe nije karijerni obavještajac. On je pravnik, bivši savezni tužitelj i republikanski kongresnik koji je tijekom godina izgradio reputaciju jednog od Trumpovih najodanijih političkih saveznika. Od siječnja 2025. na čelu je CIA-e, a prethodno je bio ravnatelj Nacionalne obavještajne službe (DNI), čime je postao prvi Amerikanac koji je obnašao obje te dužnosti.