SASTANAK NA ALJASCI

Reakcije iz Njemačke: Duboko razočaravajuće, očito je 1:0 za Putina

Hina
16. kol. 2025. 08:02
Donald Trump, Vladimir Putin
Njemačka vlada zauzima oprezan pristup nakon samita između predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i ruskog kolege Vladimira Putina na Aljasci, prenosi u subotu dpa.

Kancelar Friedrich Merz pomno je obavještavan o događajima u Anchorageu, kažu vladini izvori u Berlinu, dok njegov tim održava aktivan kontakt s međunarodnim saveznicima.

Trump je rekao da će o sastanku od petka što prije obavijestiti europske partnere, ali nije precizirao kada.

Trump i Putin podijelili su vrlo malo detalja o glavnoj temi samita, ratu u Ukrajini.

Tijekom kratkog pojavljivanja pred novinarima u Anchorageu na Aljasci, nije bilo spomena o potencijalnom prekidu vatre u ratu u Ukrajini.

Bivši voditelj Minhenske sigurnosne konferencije, vodećeg godišnjeg događaja za sigurnost, Wolfgang Ischinger reagirao je s razočaranjem na samit na Aljasci.

"Nema stvarnog napretka - očito 1:0 za Putina - nema novih sankcija. Za Ukrajince: ništa. Za Europu: duboko razočaravajuće", komentirao je taj bivši visoki diplomat na X-u.

Rekao je da je Putin dobio svoj crveni tepih s Trumpom, dok Trump nije dobio ništa zauzvrat.

Kao što se i bojao, dodao je, nema prekida vatre ni mira.

donald trump vladimir putin volodimir zelenski

