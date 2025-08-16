VIDEO / Novinarka pitala Putina kad će prestati ubijati civile. Ovo je bila njegova reakcija

Dok je ruski predsjednik Vladimir Putin odlazio sa sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom, jedna je novinarka povikala "Predsjedniče Putine, hoćete li prestati ubijati civile?", ali on joj je poručio da ne čuje pitanje.
Tijekom odlaska, hrabro i konkretno pitanje dočekao je gestom postavljanja ruke na uho, čime je htio dati do znanja kako ga nije čuo. Potom je ušao u blindiranu limuzinu i otišao. Ispratio ga je srdačno američki predsjednik Donald Trump.
Dvojica svjetskih lidera sastali su se u sjeni stalnog bombardiranja i krvoprolića u Ukrajini. Prema studiji Centra za strateške i međunarodne studije, broj žrtava u ratu mogao bi dosegnuti milijun.
Dok su Trump i Putin pozirali za fotografije, ukrajinsko je zrakoplovstvo poslalo obavijest na Telegramu da su uočenih dronovi Shahed na istoku Dnjepra, u pokretu prema sjeveru. Također su rekli da je rusko zrakoplovstvo bilo aktivno na sjeveroistoku i jugoistoku.
Nakon početka samita, rusko ministarstvo obrane objavilo je da je njihova protuzračna obrana srušila četiri ukrajinska drona iznad Rostovske oblasti oko 22:55 po lokalnom vremenu.
Dok rat teško pritišće Ukrajinu, predsjednik Volodimir Zelenski i europski čelnici bili su isključeni iz sastanka. Zelenski je objavio video obraćanje u kojem je ohrabrio Trumpa da ostane čvrst. U tjednima prije sastanka, Trump je nastavio izražavati svoje razočaranje Putinom.
"Svi žele pošten završetak rata. Ukrajina je spremna raditi što je produktivnije moguće kako bi rat završio," rekao je, dodajući kasnije: "Rat se nastavlja i nastavlja se upravo zato što nema reda, niti ikakvih signala iz Moskve da se priprema okončati ovaj rat."
