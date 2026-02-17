Oglas

KREMLJ PRIJETI

Rusija bi mogla upotrijebiti mornaricu ako joj "zapadni pirati" zaplijene brodove

author
Hina
|
17. velj. 2026. 09:48
AFP
AFP/ALEXANDER KAZAKOV

Rusija bi mogla upotrijebiti svoju mornaricu kako bi spriječila europske sile da zaplijene njezine brodove, a mogla bi se osvetiti europskom brodarstvu ako zaplijeni ruske brodove, izjavio je u utorak Nikolaj Patrušev, bliski saveznik predsjednika Vladimira Putina.

Zapadne države nastoje isključiti Rusiju iz globalne trgovine i uskratiti joj financiranje nametanjem više od 30.000 sankcija zbog rata u Ukrajini.

Također su pokušale blokirati tankere za naftu za koje sumnjaju da sadrže ruske pošiljke nafte.

U siječnju su Sjedinjene Države zaplijenile tanker za naftu pod ruskom zastavom kao dio napora za ograničavanje izvoza venezuelske nafte.

Ruski predsjednik Vladimir Putin takve je radnje opisao kao piratstvo.

„Ako im ne pružimo oštar otpor, uskoro će Britanci, Francuzi, pa čak i baltičke nacije postati toliko arogantni da će pokušati blokirati pristup naše zemlje morima, barem onima u atlantskom bazenu“, rekao je Nikolaj Patrušev, Putinov savjetnik i predsjednik ruskog Pomorskog odbora, za ruski medij Argumenti i činjenice.

„Vjerujemo da je, kao i uvijek, najbolje jamstvo sigurnosti plovidbe mornarica. U glavnim pomorskim područjima, uključujući regije daleko od Rusije, moraju biti trajno raspoređene značajne snage, snage sposobne ohladiti strast zapadnih pirata“, rekao je Patrušev.

Teme
Nikolaj Patrušev Rusija Vladimir Putin ruska mornarica

