Rusija bi mogla upotrijebiti mornaricu ako joj "zapadni pirati" zaplijene brodove

„Ako im ne pružimo oštar otpor, uskoro će Britanci, Francuzi, pa čak i baltičke nacije postati toliko arogantni da će pokušati blokirati pristup naše zemlje morima, barem onima u atlantskom bazenu“, rekao je Nikolaj Patrušev, Putinov savjetnik i predsjednik ruskog Pomorskog odbora, za ruski medij Argumenti i činjenice.