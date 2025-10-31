Ruska pravoslavna crkva uvodi molitvu protiv pobačaja: Njen cilj je "opametiti" žene

Ruska pravoslavna crkva objavila je da će uvesti posebnu molitvu posvećenu "opamećivanju" žena koje planiraju pobačaj. Odluku je donio Sveti sinod, a tekst molitve trebao bi biti dovršen do 1. prosinca ove godine.
Oglas
Inicijativa je potekla od Patrijaršijske komisije za pitanja obitelji, zaštite majčinstva i djetinjstva, koja je predložila uvođenje "posebne molitve za sprječavanje ubojstava djece u utrobi".
U službenom dokumentu navodi se: "Predsjednik Patrijaršijske komisije za pitanja obitelji, zaštite majčinstva i djetinjstva, svećenik Feodor Lukjanov, nakon proučavanja apela upućenih Predsjedniku Ruske pravoslavne crkve, predstavio je prijedlog o stvaranju posebne molitve za sprječavanje ubojstava djece u majčinoj utrobi."
Za izradu teksta zadužena je Sinodalna bogoslužbena komisija, koja bi do navedenog roka trebala pripremiti konačnu verziju molitve. Cilj molitve, kako se ističe, jest "odvratiti žene od počinjenja ubojstva djeteta u utrobi".
Prema odluci Sinoda, molitva će se čitati svake godine 11. siječnja, nakon svete liturgije, na dan sjećanja na 14.000 betlehemskih dječaka ubijenih po naredbi kralja Heroda. U drugim prilikama, moći će se moliti prema odluci župnika ili na zahtjev vjernika.
Odluka Sinoda uslijedila je nedugo nakon što je mitropolit Tomski i Asinovski Rostislav izazvao pažnju javnosti savjetom Rusima koji su počinili preljub. On je, prema navodima portala Info24, poručio da muškarac ne bi trebao priznati nevjeru supruzi ako bi to moglo "uništiti obitelj".
Umjesto toga, kako dodaje isti izvor, mitropolit je preporučio da se za grijeh pokaju tijekom ispovijedi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas