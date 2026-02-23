Rusija najavila gradnju nuklearne elektrane u Srbiji

Čelnik ruske državne nuklearne korporacije Rosatom izjavio je da je Moskva spremna predstaviti Srbiji projekt nuklearnog postrojenja, prema državnoj novinskoj agenciji RIA.
Kako javlja Independent, Moskva je spremna ponuditi Srbiji projekt nuklearne elektrane temeljen na ruskoj tehnologiji, kao dio međunarodnog konzorcija, rekao je u ponedjeljak čelnik državne nuklearne korporacije Rosatom, prenosi državna novinska agencija RIA.
🚨: RUSSIA Unveiled Rosatom's plasma engine, a prototype that accelerates particles to 100 km/s, with tests of up to 2,400 hours of operation.— All day Astronomy (@forallcurious) February 13, 2026
Trips to Mars would take 30-60 days, and in theory just 12 hours to the Moon! pic.twitter.com/IZx4cbjNQ3
Predloženi projekt razvijao bi se u okviru međunarodnog konzorcija i koristio bi rusku nuklearnu tehnologiju. Nisu dostavljeni dodatni detalji o vremenskom okviru, lokaciji ili specifičnim partnerima u konzorciju.
Srbija trenutno ne upravlja nijednom nuklearnom elektranom. Zemlja se prvenstveno oslanja na termoelektrane na ugljen i hidroelektrane za proizvodnju električne energije.
