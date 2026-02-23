Oglas

PRVA U TOJ DRŽAVI

Rusija najavila gradnju nuklearne elektrane u Srbiji

N1 Info
23. velj. 2026. 15:37
Nuklearno postrojenje
Pixabay/Ilustracija

Čelnik ruske državne nuklearne korporacije Rosatom izjavio je da je Moskva spremna predstaviti Srbiji projekt nuklearnog postrojenja, prema državnoj novinskoj agenciji RIA.

Kako javlja Independent, Moskva je spremna ponuditi Srbiji projekt nuklearne elektrane temeljen na ruskoj tehnologiji, kao dio međunarodnog konzorcija, rekao je u ponedjeljak čelnik državne nuklearne korporacije Rosatom, prenosi državna novinska agencija RIA.

Predloženi projekt razvijao bi se u okviru međunarodnog konzorcija i koristio bi rusku nuklearnu tehnologiju. Nisu dostavljeni dodatni detalji o vremenskom okviru, lokaciji ili specifičnim partnerima u konzorciju.

Srbija trenutno ne upravlja nijednom nuklearnom elektranom. Zemlja se prvenstveno oslanja na termoelektrane na ugljen i hidroelektrane za proizvodnju električne energije.

Rosatom Rusija Srbija nuklearna elektrana u srbiji

