Dva su vlaka u nedjelju ujutro iskočila iz tračnica u odvojenim područjima zapadne Lenjingradske regije pri čemu je poginuo strojovođa, a željeznički je promet poremećen, objavio je guverner regije.
Par sati prije eksplodirala lokomotiva
Incidenti su se dogodili samo nekoliko sati nakon što je u subotu navečer eksplodirala lokomotiva na dionici željezničke pruge u zapadnoj Orjolskoj regiji u kojoj su poginule tri osobe, od kojih dva pripadnika ruske Nacionalne garde (Rosgvardija).
"Spasilačke operacije su u tijeku nakon što je lokomotiva iskočila iz tračnica blizu postaje Semrino u okrugu Gačina u Lenjingradskoj regiji.
Strojovođa je poginuo. Bio je zarobljen u kabini i podlegao je ozljedama u vozilu hitne pomoći nakon što je izvučen iz kabine", objavio je na Telegramu regionalni guverner Alexander Drozdenko.
In addition to the morning strike on a refinery, at least two train derailments were reported in Russia’s Leningrad region. In the Luga district, a locomotive and 15 empty tank cars went off the tracks. In the Gatchina district, near Semrino station, another locomotive derailed. pic.twitter.com/atmlNvfm0Q— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) September 14, 2025
Jedan prevozio 15 praznih cisterni
U ranijoj izjavi Drozdenko je kazao da je iz tračnica iskočio i teretni vlak koji je prevozio 15 praznih cisterni u dijelu pruge koja se nalazi dalje na jugu, ali ondje nije bilo žrtava. Dodao je da "istražitelji istražuju mogućnost sabotaže".
Na ruskoj željezničkoj mreži dosad su se više puta dogodila iskakanja vlakova iz tračnica, kao i eksplozije i požari koje vlasti pripisuju ukrajinskoj sabotaži.
Kijev uglavnom ne preuzima odgovornost, ali često pozdravlja takve incidente, tvrdeći da Rusija koristi svoju željezničku mrežu za prijevoz vojnih trupa i goriva svojim snagama koje se bore u Ukrajini.
