Oglas

Sabotaža u Rusiji: Eksplodirala lokomotiva pa dva vlaka iskočila iz tračnica

author
Hina
|
14. ruj. 2025. 13:36
Tračnice, pruga, vlak
Albin Berlin/Pexels/Ilustracija

Dva su vlaka u nedjelju ujutro iskočila iz tračnica u odvojenim područjima zapadne Lenjingradske regije pri čemu je poginuo strojovođa, a željeznički je promet poremećen, objavio je guverner regije.

Oglas

Par sati prije eksplodirala lokomotiva

Incidenti su se dogodili samo nekoliko sati nakon što je u subotu navečer eksplodirala lokomotiva na dionici željezničke pruge u zapadnoj Orjolskoj regiji u kojoj su poginule tri osobe, od kojih dva pripadnika ruske Nacionalne garde (Rosgvardija).

"Spasilačke operacije su u tijeku nakon što je lokomotiva iskočila iz tračnica blizu postaje Semrino u okrugu Gačina u Lenjingradskoj regiji.

Strojovođa je poginuo. Bio je zarobljen u kabini i podlegao je ozljedama u vozilu hitne pomoći nakon što je izvučen iz kabine", objavio je na Telegramu regionalni guverner Alexander Drozdenko.

Jedan prevozio 15 praznih cisterni

U ranijoj izjavi Drozdenko je kazao da je iz tračnica iskočio i teretni vlak koji je prevozio 15 praznih cisterni u dijelu pruge koja se nalazi dalje na jugu, ali ondje nije bilo žrtava. Dodao je da "istražitelji istražuju mogućnost sabotaže".

Na ruskoj željezničkoj mreži dosad su se više puta dogodila iskakanja vlakova iz tračnica, kao i eksplozije i požari koje vlasti pripisuju ukrajinskoj sabotaži.

Kijev uglavnom ne preuzima odgovornost, ali često pozdravlja takve incidente, tvrdeći da Rusija koristi svoju željezničku mrežu za prijevoz vojnih trupa i goriva svojim snagama koje se bore u Ukrajini.

Teme
eksplozija lokomotive iskakanje vlakova rusija sabotaža ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ