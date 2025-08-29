SAD odobrio prodaju oružja Ukrajini vrijednu 825 milijuna dolara

Američki State Department odobrio je prodaju oružja Ukrajini čija je vrijednost procijenjena na 825 milijuna dolara, priopćila je u četvrtak američka Agencija za obrambeno-sigurnosnu suradnju (DSCA).
Paket uključuje projektile s produženim dometom i pripadajuću opremu koju je zatražio Kijev.
Kao što je uobičajeno kod prodaje oružja u inozemstvo, agencija je izjavila da je Kongres obaviješten.
Američke vlasti ocjenjuju da će ova prodaja unaprijediti sigurnosne kapacitete Ukrajine i pridonijeti njezinoj sposobnosti da se suoči s aktualnim i budućim prijetnjama, kao i da provodi misije samoobrane i regionalne stabilnosti.
Navodi se da će kupnju financijski poduprijeti Sjedinjene Države, Danska, Nizozemska i Norveška.
Objava dolazi nakon što je Rusija u srijedu navečer izvela preko 600 napada projektilima i dronovima, što je njezino najžešće bombardiranje od kraja srpnja, unatoč tjednima diplomatskih napora za okončanje sukoba.
