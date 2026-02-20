SAD planira izvršiti ciljane atentate na visoke iranske dužnosnike

Planovi vojske Sjedinjenih Američkih Država za operacije u Iranu su ušli u završnu fazu, a opcije uključuju napade na pojedince ili čak promjenu režima u Teheranu ako to naredi predsjednik Donald Trump, reklo je dvoje dužnosnika za Reuters.
Vojne opcije predstavljaju najnovije naznake da se SAD priprema za ozbiljan sukob s Iranom u slučaju da propadnu diplomatsku napori.
Reuters je prvi put prošlog tjedna objavio da se američka vojska priprema za neprekidnu, višetjednu operaciju protiv Irana koja bi mogla uključivati napade na iransku sigurnosnu i nuklearnu infrastrukturu.
Najnovija otkrića upućuju na detaljnije i ambicioznije planove prije nego što Donald Trump, koji je proteklih dana javno govorio o zamisli o promjeni režima u Islamskoj Republici, donese konačnu odluku.
Američki dužnosnici, koji su pristali razgovarati s Reutersom pod uvjetom da ostanu anonimni zbog osjetljivosti teme, nisu pružili daljnje pojedinosti o tome koji bi pojedinci mogli biti mete eventualnog napada ni kako bi američka vojska mogla pokušati promijeniti režim bez velikih snaga na kopnu.
Pokušaj promjene režima bi značio još jedan odmak od Trumpovih predizbornih obećanja da će napustiti, kako je rekao, promašene politike prethodnih administracija, koje su uključivale vojne agresije radi rušenja vlada u Afganistanu i Iraku.
Trump je u petak rekao da razmatra ograničen vojni napad na Iran, ali nije pružio dodatne detalje. Na pitanje o tome razmišlja li o ograničenom napadu kako bi pritisnuo Iran da pristane na dogovor o svom nuklearnom programu, novinarima u Bijeloj kući je odgovorio: "Mislim da mogu reći da to razmatram".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
