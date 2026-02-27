SAD ponovo produljio rok za prodaju Lukoilove imovine

Sjedinjene Američke Države ponovo su produljile rok za zaključenje pregovora o kupnji inozemne imovine ruske naftne kompanije Lukoil, do 1. travnja, objavilo je ministarstvo financija u četvrtak.
Prema općoj dozvoli Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) pri američkom ministarstvu financija, ugovor o kupoprodaji može biti sklopljen do 1. travnja 2026. godine.
OFAC je dozvolu bio produljio već u prosincu, do 17. siječnja, i zatim do 28. veljače.
Rok za zaključenje transakcija s međunarodnom mrežom Lukoilovih benzinskih postaja OFAC je lani produljio do 28. travnja ove godine.
"Češljanje" Lukoilove imovine
Sankcije Lukoilu i Rosneftu američko ministarstvo financija uvelo je krajem listopada prošle godine, uz obrazloženje da želi ograničiti ruske proračunske kapacitete za financiranje rata u Ukrajini.
Nekoliko dana kasnije Lukoil je objavio da namjerava prodati inozemnu imovinu, potvrdivši da je prihvatio ponudu švicarskog multinacionalnog trgovca sirovinama Gunvora, no Washington je blokirao dogovor.
Krajem siječnja Lukoil je objavio da je sporazum o prodaji imovine u inozemstvu potpisao s američkom investicijskom tvrtkom Carlyle, uz iznimku udjela u energetskim projektima u Kazahstanu, no izvori bliski ruskoj kompaniji rekli su početkom veljače da posao još nije zaključen.
Američka investicijska tvrtka tek je počela 'češljati' Lukoilovu imovinu, naveli su izvori, a iz ruske kompanije istaknuli su da i dalje pregovaraju s drugim zainteresiranim kupcima.
Za kupnju Lukoilove imovine još je zainteresiran i američki Chevron, prema informacijama neimenovanih izvora na početku mjeseca.
Chevron u naletu
Chevron je ovaj tjedan preuzeo od iračke državne kompanije Basra Oil Company upravljanje proizvodnjom u naftnom polju Zapadna Qurna 2, u kojem Lukoil ima 75‑postotni vlasnički udio, dok iračka državna kompanija South Oil Company drži 25 posto.
Zapadna Qurna 2 spada među najveća naftna polja u svijetu i proizvodi 460 tisuća barela nafte dnevno, što odgovara gotovo 0,5 posto svjetske proizvodnje i oko devet posto iračke.
Što sve ima Lukoil International?
Lukoil International, podružnica ruske grupe sa sjedištem u Beču, vlasnik je rafinerija u Bugarskoj, Rumunjskoj i Nizozemskoj, udjela u naftnim poljima u Kazahstanu, Uzbekistanu, Iraku, Meksiku, Gani, Egiptu i Nigeriji te mreže benzinskih postaja u 20 zemalja, uključujući i Hrvatsku i SAD.
Vrijednost međunarodne imovine ruskog naftnog diva procjenjuje se na oko 22 milijarde dolara, prema Reutersovom izvješću.
