Tko će preuzeti imovinu Lukoila u Hrvatskoj? Spominje se više imena

Rusiji za šest dana stiže možda i najteži udarac od početka napada na Ukrajinu, aktivacija američkih sankcija koje će obuhvatiti i dvije najveće ruske naftne tvrtke - Rosneft i Lukoil. Upravo potonja pokušala je prodati svoju bogatu inozemnu imovinu, no transkacija, opet zahvaljujući uplivu američkih vlasti, nije uspjela. U Hrvatskoj Lukoil ima 45 benzinskih postaja.
Prodaja velikog industrijskog kompleksa kao što je Lukoil ne može se dogoditi preko noći. Iz Lukoila Hrvatska nema komentara, no rječitiji je poznavatelj energetskih tokova Davor Štern.
"Prodaja takvog industrijskog kompleksa zahtjeva vrijeme, ne može se to raditi preko noći. "Fire sale" u tim uvjetima, odnosno prinudnu prodaju, je jako teško obaviti, ali očito da će se ići tim putem, a ako ne, onda će se ići na prodaju određenih dijelova te tvrtke kao npr. - Lukoil Hrvatska. E tu se otvaraju razne druge mogućnosti", pojasnio je za HRT.
Sasvim je sigurno da Lukoil neće moći kupiti švicarska tvrtka Gunvor zbog ruskog kapitala u pozadini.
"Jedan od mogućih kupaca bi mogao biti slovenski Petrol mogao bi biti umirovljeni general Ivan Čermak koji je stručnjak u tom dijelu poslovanja, već je dokazao nekoliko puta, a ne bih isključio mogućnost da se možda i radnici Lukoila u Hrvatskoj organiziraju i da naprave "management buyout", da oni sami pokušaju otkupiti firmu u kojoj rade", istaknuo je.
Ministarstvo gospodarstva u stalnom kontaktu sa SAD-om
U ovoj ranoj fazi, od svih kandidata koji se spominju, moguću kupnju komentirao je samo Petrol.
"U Petrolu ne komentiramo glasine, no tržišne uvjete i prilike za rast redovito pomno pratimo. Sve moguće strateške odluke donosimo promišljeno, u skladu s našim dugoročnim ciljevima i okvirima upravljanja rizicima, uz dosljedno poštivanje propisa i obveza", stoji u priopćenju tvrtke.
Lukoil u Hrvatskoj posluje 18 godina. Ima oko 400 zaposlenih. Svaki od njih pita se isto – što će biti nakon 21. studenoga kad za tu rusku tvrtku na snagu stupe američke sankcije. Podsjetimo, nezadovoljan zbog agresije na Ukrajinu, američki je predsjednik 22. listopada uveo sankcije Rusiji, a osim Lukoila, njima je zahvaćen i Rosneft.
"Ovo su goleme sankcije. Vrlo ozbiljne. Usmjerene su protiv njihovih dviju velikih naftnih kompanija. Nadamo se da neće dugo ostati na snazi i nadamo se da će rat biti zaustavljen", rekao je tada američki predsjednik Donald Trump.
Zasad je sigurno jedno – svoju mrežu benzinskih postaja u Hrvatskoj Lukoil prodaje. No, što se uopće može realizirati u tako kratkom roku? Neki se stoga nadaju da će država taj rok pokušati prolongirati.
"U stalnom smo kontaktu s američkom administracijom kako bismo razmotrili sve moguće učinke na domaće subjekte. Budući da su razgovori u tijeku, u ovom trenutku ne možemo pružiti dodatne informacije", stoji u priopćenju Ministarstva gospodarstva.
Inozemna imovina ruskog naftnog diva ovih dana nije vruća roba samo u Hrvatskoj, osim po Europi, privlači potencijalne kupce od Egipta do Kazahstana.
