Tko će preuzeti imovinu Lukoila u Hrvatskoj? Spominje se više imena

"Jedan od mogućih kupaca bi mogao biti slovenski Petrol mogao bi biti umirovljeni general Ivan Čermak koji je stručnjak u tom dijelu poslovanja, već je dokazao nekoliko puta, a ne bih isključio mogućnost da se možda i radnici Lukoila u Hrvatskoj organiziraju i da naprave "management buyout", da oni sami pokušaju otkupiti firmu u kojoj rade", istaknuo je.