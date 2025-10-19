Oglas

IMAJU IZVJEŠĆA

SAD upozorava na neizbježan napad Hamasa na civile u Gazi

author
Hina
|
19. lis. 2025. 08:21
hamas
Eyad BABA / AFP

Američki State Department upozorio je na "neizbježan" napad islamističke militantne skupine Hamas na palestinske civile u Gazi.

Oglas

"Taj planirani napad na palestinske civile predstavljao bi izravno i teško kršenje sporazuma o prekidu vatre i potkopao značajan napredak postignut naporima posrednika", priopćio je State Department.

SAD je izjavio da je obavijestio pokrovitelje mirovnog plana za Gazu o vjerodostojnim izvješćima.

Prva faza mirovnog plana između Izraela i Hamasa, koji je postignut uz posredovanje SAD-a, je u tijeku, a sastoji se od prekida vatre i razmjene talaca i zatvorenika.

"Ako Hamas napadne, poduzet će se mjere za zaštitu naroda Gaze i očuvanje integriteta prekida vatre", priopćio je State Department.

Teme
civili hamas izrael palestina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (4)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (4)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ