Trump pokreće Projekt "Vault": Amerika osigurava ključne minerale

Hina
03. velj. 2026. 12:14
Američki predsjednik Donald Trump najavio je u ponedjeljak uspostavu strateških zaliha ključnih minerala, uz potporu državne banke za financiranje izvoza EXIM od deset milijardi dolara.

"Godinama je američkim tvrtkama u razdoblju tržišnih poremećaja prijetila nestašica strateški važnih minerala", rekao je Trump na skupu u Ovalnom uredu.

Project Vault (Projekt trezora - op. a.) zaštitit će američke tvrtke i radnike od takve nestašice, dodao je američki predsjednik.

Washington će preko EXIM banke osigurati 10 milijardi dolara za nabavu i skladištenje minerala, uz još dvije milijarde dolara privatnog financiranja, naveo je Trump.

Minerali će se, po njegovim riječima, nabavljati i skladištiti za proizvođače automobila, tehnološke tvrtke i druge tvrtke.

Banka EXIM objavila je da je zajam odobrila u ponedjeljak.

Upravljanje nabavom povjereno je trgovačkim kućama Hartree Partners, Traxys North America i Mercuria Energy Group, rekao je za Reuters dužnosnik Trumpovog kabineta upoznat s planom.

Projekt bi trebao pomoći američkoj automobilskoj industriji i istodobno omogućiti tvrtkama da potencijalne rizike drže izvan svojih bilanci, dodao je.

Cilj je također, po njegovim riječima, uspostaviti zalihe za hitne slučajeve koje bi trebale pokriti 60-dnevnu potražnju.

Skladištenje je već krenulo, napomenuo je.

