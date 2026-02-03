Trump pokreće Projekt "Vault": Amerika osigurava ključne minerale

Američki predsjednik Donald Trump najavio je u ponedjeljak uspostavu strateških zaliha ključnih minerala, uz potporu državne banke za financiranje izvoza EXIM od deset milijardi dolara.
"Godinama je američkim tvrtkama u razdoblju tržišnih poremećaja prijetila nestašica strateški važnih minerala", rekao je Trump na skupu u Ovalnom uredu.
Project Vault (Projekt trezora - op. a.) zaštitit će američke tvrtke i radnike od takve nestašice, dodao je američki predsjednik.
Washington će preko EXIM banke osigurati 10 milijardi dolara za nabavu i skladištenje minerala, uz još dvije milijarde dolara privatnog financiranja, naveo je Trump.
Minerali će se, po njegovim riječima, nabavljati i skladištiti za proizvođače automobila, tehnološke tvrtke i druge tvrtke.
Banka EXIM objavila je da je zajam odobrila u ponedjeljak.
Upravljanje nabavom povjereno je trgovačkim kućama Hartree Partners, Traxys North America i Mercuria Energy Group, rekao je za Reuters dužnosnik Trumpovog kabineta upoznat s planom.
Projekt bi trebao pomoći američkoj automobilskoj industriji i istodobno omogućiti tvrtkama da potencijalne rizike drže izvan svojih bilanci, dodao je.
Cilj je također, po njegovim riječima, uspostaviti zalihe za hitne slučajeve koje bi trebale pokriti 60-dnevnu potražnju.
Skladištenje je već krenulo, napomenuo je.
