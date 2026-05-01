Sanchez traži kaznu za Izrael i hitno puštanje zatočenih aktivista

author
Hina
01. svi. 2026. 07:34
Global Sumud Flotilla/Handout via REUTERS

Španjolski premijer Pedro Sanchez upozorio je u četvrtak navečer da je Izrael opet prekršio međunarodno pravo zarobivši 175 aktivista na moru koje mu ne pripada, te je pozvao EU da suspendira sporazum s tom zemljom.

„Izrael ponovno krši međunarodno pravo napadom na civilnu flotilu u vodama koje mu ne pripadaju“, poručio je Sanchez preko društvene mreže X.

Izraelska vojska je u noći sa srijede na četvrtak u međunarodnim vodama ispred Grčke presrela više od 20 brodica te privela 175 osoba, među kojima je oko 30 Španjolaca.

"EU mora suspendirati sporazum o partnerstvu"

„Naša vlada čini sve potrebno kako bi zaštitila i pomogla zadržanim Španjolcima, ali to nije dovoljno. EU mora odmah suspendirati sporazum o partnerstvu i zahtijevati od Netanyahua da poštuje zakon naših mora“, napisao je Sanchez.

U nedjelju je s talijanskog otoka Sicilije krenulo oko 60 brodica s međunarodnim aktivistima i humanitarcima u pokušaj novog probijanja pomorske blokade koju je Izrael uveo 2007. Konvoj nastoji otvoriti stalni humanitarni koridor prema opkoljenom Pojasu Gaze.

Izrael je to nazvao „provokacijom“. „Naši hrabri vojnici IDF-a djeluju s profesionalizmom i odlučnošću, suočavajući se s grupom zaluđenih agitatora koji traže pažnju“, napisao je izraelski izaslanik pri UN-u Danny Danon na X-u.

Svoj put prema Pojasu Gaze nastavljaju preostale 32 brodice, među kojima i brod "Shireen" s deseteročlanom posadom i rvatskom kapetanicom Moranom Miljanović. Njima bi se trebalo priključiti po desetak brodica iz Grčke i Turske, izvijestila je flotila.

Deklaracija 11 zemalja

Španjolska i još deset zemalja, među kojima Brazil, Kolumbija, Turska i Južna Afrika, objavile su u četvrtak zajedničku deklaraciju u kojoj zahtijevaju trenutno puštanje na slobodu aktivista „čija je mirna i civilna inicijativa humanitarnog karaktera namijenjena privlačenju pažnje međunarodne zajednice na humanitarnu katastrofu u Gazi“.

„Izraelski napadi na brodove i ilegalno zadržavanje humanitarnih aktivista u međunarodnim vodama predstavljaju očite povrede međunarodnog prava i međunarodnog humanitarnog prava“, naveli su.

