Amnesty International: Rusija vrbuje strance za rat u Ukrajini, mnogima obećavaju civilne poslove

AP Photo/Dmitri Lovetsky

Rusija se koristi obmanjujućim i prisilnim metodama kako bi privukla strane državljane u svoje oružane snage i poslala ih na bojišnicu u Ukrajini, tvrdi Amnesty International. Organizacija za ljudska prava upozorava da takva praksa u brojnim slučajevima predstavlja trgovinu ljudima.

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Prema novom izvješću Amnestyja, na meti su prvenstveno ljudi iz siromašnijih zemalja Globalnog juga, ali i strani državljani te izbjeglice koji već žive u Rusiji.

Istražitelji su razgovarali s ratnim zarobljenicima iz Brazila, Kube, Šri Lanke i drugih zemalja u dva ukrajinska logora za ratne zarobljenike. Njihova svjedočanstva otkrivaju različite načine na koje su strani državljani završavali u ruskoj vojsci, piše Sky News.

Jedna od metoda je, prema Amnestyju, iskorištavanje nereguliranog imigracijskog statusa stranaca koji ostanu u Rusiji nakon isteka radnih viza. Drugi se vrbuju preko lokalnih posrednika i lažnih oglasa za posao na internetu.

Strancima se navodno nude civilni poslovi u zaštitarskom sektoru, logistici, građevinarstvu ili IT industriji, da bi nakon dolaska bili usmjereni prema vojnoj službi.

Nakon potpisivanja dokumenata, često na jeziku koji ne razumiju, njihovo kretanje postaje ograničeno, a neki se nakon svega dva tjedna vojne obuke šalju izravno u zone aktivnih borbi.

„Ruske oružane snage popunjavaju svoje redove ekonomski ranjivim stranim državljanima i koriste ih kao topovsko meso u agresivnom ratu protiv Ukrajine”, poručila je glavna tajnica Amnesty Internationala Agnès Callamard.

Prema organizaciji, posebno zabrinjava činjenica da se ranjivost stranaca koristi kao sredstvo pritiska, dok se ljudima prije odlaska u rat često uskraćuju potpune informacije o onome što ih čeka.

Amnesty stoga poziva Rusiju da prekine takve prakse i osigura da strani državljani ne budu prisiljeni ili prevareni da sudjeluju u ratu.