Oglas

"ekonomski ranjivi"

Amnesty International: Rusija vrbuje strance za rat u Ukrajini, mnogima obećavaju civilne poslove

author
N1 Info
|
10. ruj. 2026. 16:48
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Soldiers walk through the Palace Square in St. Petersburg. (AP Photo/Dmitri Lovetsky)
AP Photo/Dmitri Lovetsky

Rusija se koristi obmanjujućim i prisilnim metodama kako bi privukla strane državljane u svoje oružane snage i poslala ih na bojišnicu u Ukrajini, tvrdi Amnesty International. Organizacija za ljudska prava upozorava da takva praksa u brojnim slučajevima predstavlja trgovinu ljudima.

Oglas

Prema novom izvješću Amnestyja, na meti su prvenstveno ljudi iz siromašnijih zemalja Globalnog juga, ali i strani državljani te izbjeglice koji već žive u Rusiji.

Istražitelji su razgovarali s ratnim zarobljenicima iz Brazila, Kube, Šri Lanke i drugih zemalja u dva ukrajinska logora za ratne zarobljenike. Njihova svjedočanstva otkrivaju različite načine na koje su strani državljani završavali u ruskoj vojsci, piše Sky News.

Jedna od metoda je, prema Amnestyju, iskorištavanje nereguliranog imigracijskog statusa stranaca koji ostanu u Rusiji nakon isteka radnih viza. Drugi se vrbuju preko lokalnih posrednika i lažnih oglasa za posao na internetu.

Strancima se navodno nude civilni poslovi u zaštitarskom sektoru, logistici, građevinarstvu ili IT industriji, da bi nakon dolaska bili usmjereni prema vojnoj službi.

Nakon potpisivanja dokumenata, često na jeziku koji ne razumiju, njihovo kretanje postaje ograničeno, a neki se nakon svega dva tjedna vojne obuke šalju izravno u zone aktivnih borbi.

„Ruske oružane snage popunjavaju svoje redove ekonomski ranjivim stranim državljanima i koriste ih kao topovsko meso u agresivnom ratu protiv Ukrajine”, poručila je glavna tajnica Amnesty Internationala Agnès Callamard.

Prema organizaciji, posebno zabrinjava činjenica da se ranjivost stranaca koristi kao sredstvo pritiska, dok se ljudima prije odlaska u rat često uskraćuju potpune informacije o onome što ih čeka.

Amnesty stoga poziva Rusiju da prekine takve prakse i osigura da strani državljani ne budu prisiljeni ili prevareni da sudjeluju u ratu.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
rat u ukrajini rusija ruska vojska ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ