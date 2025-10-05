Sirija imenuje prvi parlament u post-Asadovoj eri

Neizravno glasovanje uključuje ukupno 6000 birača koji će glasati u regionalnim izbornim kolegijima počevši oko 9 sati po lokalnom vremenu, a birališta se zatvaraju oko 17 sati. Odbor koji je imenovao Sharaa odobrio je 1570 kandidata koji su ovog tjedna predstavili svoje programe na seminarima i debatama. No, javna predizborna kampanja bila je prigušena, bez vidljivih plakata ili reklamnih panoa u većim gradovima, rekli su Reutersovi novinari.