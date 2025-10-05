Zelenski: Amerika i Europa moraju djelovati

Rusija je i u nedjelju rano ujutro nastavila sa zračnim napadima dronovima i raketama na zapadnu Ukrajinu. Najmanje pet osoba poginulo izjavio je Volodimir Zelenski. Poljska je mobilizirala zrakoplove i zemaljske sustave kako bi zaštitila svoje nebo.
Ukrajinski predsjednik rekao je da je Rusija lansirala više od 50 raketa i oko 500 napadačkih dronova – pri čemu su mete bili okruzi Ivano-Frankivsk, Zaporižja, Černihiv, Sumi, Harkiv, Herson, Odesa i Kirovohrad.
Zelenski je dodao da je u napadima ranjeno i oko deset osoba.
"Rusi su ponovno ciljali našu infrastrukturu – sve ono što osigurava normalan život našim ljudima“, rekao je.
"Potrebna nam je veća zaštita i brža provedba svih obrambenih sporazuma, posebno onih koji se odnose na protuzračnu obranu, kako bismo lišili ovaj zračni teror bilo kakvog smisla.
Jednostrani prekid vatre na nebu moguć je – i upravo bi to moglo otvoriti put stvarnoj diplomaciji.
Amerika i Europa moraju djelovati kako bi natjerale Putina da stane.“
Last night, Ukraine once again came under a combined Russian attack – more than 50 missiles and about 500 attack drones. The Russians struck with cruise missiles, “shaheds” and Kinzhals among other things. The Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv,… pic.twitter.com/lcRrBTqXF1— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2025
Cijela Ukrajina bila je od četiri sata ujutro po lokalnom vremenu pod upozorenjem na zračni napad nakon upozorenja ukrajinskog ratnog zrakoplovstva o ruskim raketnim i bespilotnim napadima. A nakon što je Rusija i pokrenula zračne napade na Ukrajinu, uključujući regije u blizini granice s Poljskom, Poljska je mobilizirala zrakoplove i zemaljske sustave kako bi osigurala sigurnost svog zračnog prostora.
"Poljski i saveznički zrakoplovi djeluju u našem zračnom prostoru, dok su zemaljski sustavi protuzračne obrane i radarskog izviđanja dovedeni u najviši stupanj pripravnosti", priopćilo je poljsko operativno zapovjedništvo u objavi na X.
Članice NATO-a na istočnom krilu su u stanju visoke pripravnosti nakon što je Poljska u rujnu oborila sumnjive ruske dronove u svom zračnom prostoru, a viđenja dronova i zračni upadi, uključujući one u Kopenhagenu i Münchenu, doveli su do kaosa u europskom zrakoplovstvu. Litvanska zračna luka u Vilniusu bila je zatvorena nekoliko sati preko noći u nedjelju nakon izvješća o mogućem nizu balona koji su se uputili prema zračnoj luci kasno u subotu.
Rusija pojačava svoje napade kako temperature padaju, posebno ciljajući ukrajinske energetske objekte. Njena vojska je ovog tjedna pokrenula svoju najopsežniju ofenzivu na ukrajinsku plinsku infrastrukturu, a u subotu su napadi prekinuli opskrbu strujom za oko 50.000 domova u regiji Černihiv.
