Zelenski: Amerika i Europa moraju djelovati

Članice NATO-a na istočnom krilu su u stanju visoke pripravnosti nakon što je Poljska u rujnu oborila sumnjive ruske dronove u svom zračnom prostoru, a viđenja dronova i zračni upadi, uključujući one u Kopenhagenu i Münchenu, doveli su do kaosa u europskom zrakoplovstvu. Litvanska zračna luka u Vilniusu bila je zatvorena nekoliko sati preko noći u nedjelju nakon izvješća o mogućem nizu balona koji su se uputili prema zračnoj luci kasno u subotu.