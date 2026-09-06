Sjeverna i Južna Amerika preuzimaju dio tržišta nafte zbog rata s Iranom

Veća udaljenost od azijskih kupaca znači i znatno skuplji pomorski prijevoz. Put tankera od Brazila do Japana može trajati i 60 dana, otprilike triput dulje nego od Perzijskog zaljeva, pa su vozarine za velike tankere dosegnule rekordne razine. Za tanker koji prevozi dva milijuna barela nafte cijena prijevoza dosegnula je oko 640.000 dolara dnevno, više od tri puta više nego prije rata.