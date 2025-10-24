Najmanje 600 sjevernokorejskih vojnika poginulo je, a tisuće su ranjene u borbama u ruskom ratu protiv Ukrajine.
Sjeverna Koreja započela je izgradnju spomenika svojim vojnicima poginulim u ratu koji Rusija vodi protiv Ukrajine, izvijestili su državni mediji, dok je čelnik Kim Jong-un pohvalio „povijesni vrhunac“ odnosa s Moskvom, prenoi The Guardian.
Takozvani Memorijalni muzej borbenih podviga bit će izgrađen u glavnom gradu Pjongjangu, gdje su Kim i ruski veleposlanik u Sjevernoj Koreji prisustvovali svečanosti polaganja kamena temeljca, prema izvješću Korejske središnje novinske agencije (KCNA) objavljenom u četvrtak.
Kim je na događaju rekao da je muzej „sveto svetište posvećeno besmrtnosti pravih domoljuba“.
Sjeverna Koreja, jedna od najizoliranijih zemalja na svijetu, postala je ključni saveznik Rusije otkako je Moskva u veljači 2022. započela invaziju na Ukrajinu. Poslala je tisuće vojnika i kontejnere s oružjem kako bi pomogla Kremlju u potiskivanju ukrajinskih snaga iz zapadne Rusije.
Kim pohvalio svoje vojnike zbog pomaganja Rusiji
Prema procjenama Južne Koreje, najmanje 600 sjevernokorejskih vojnika poginulo je, a tisuće su ranjene.
U izjavama koje je prenijela KCNA, Kim je rekao da su vojnici njegove zemlje već godinu dana raspoređeni u ruskoj regiji Kursk te ih pohvalio zbog pomaganja Rusiji da postigne „odlučujuću pobjedu“.
„Naši su heroji uništili paklene neonacističke osvajače svojim nepokolebljivim duhom – ne trpjeti nikakvu agresiju, već uništiti agresore“, izjavio je Kim.
Dodao je da odnosi između Sjeverne Koreje i Rusije „sada dosežu svoj povijesni vrhunac“.
Kim je rekao da će spomenik sadržavati skulpture posvećene sjevernokorejskim vojnicima koji su se borili u Rusiji, kao i fotografije i umjetnička djela koja prikazuju borbe.
Ruski dužnosnici prisustvovali svečanosti
Ruski veleposlanik u Sjevernoj Koreji Aleksandr Matsegora i drugi dužnosnici ruskog veleposlanstva prisustvovali su svečanosti u četvrtak, izvijestila je KCNA. Na događaju su bili i brojni sjevernokorejski vladini i vojni dužnosnici, kao i obitelji vojnika poginulih u Rusiji.
Prošle godine Rusija i Sjeverna Koreja potpisale su sporazum o strateškom partnerstvu kojim se obje strane obvezuju pružiti „vojnu i drugu pomoć“ ako bilo koja od njih bude napadnuta.
U Moskvi je u međuvremenu održana umjetnička izložba kojom se slave odnosi s Pjongjangom — prikazujući sjevernokorejske vojnike i njihove ruske suborce kako se suprotstavljaju neprijateljskom Zapadu.
