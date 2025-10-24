U izjavama koje je prenijela KCNA, Kim je rekao da su vojnici njegove zemlje već godinu dana raspoređeni u ruskoj regiji Kursk te ih pohvalio zbog pomaganja Rusiji da postigne „odlučujuću pobjedu“.

„Naši su heroji uništili paklene neonacističke osvajače svojim nepokolebljivim duhom – ne trpjeti nikakvu agresiju, već uništiti agresore“, izjavio je Kim.