Slavni proizvođač bombona ostvario rekordnu prodaju, za sve je zaslužna — cijena čokolade

Njemački proizvođač gumenih medvjedića Haribo ostvario je prošle godine rekordni obujam prodaje, zahvaljujući popularnim novim proizvodima, ali i visokim cijenama čokolade zbog kojih su građani više kupovali druge slatkiše, izjavio je u ponedjeljak jedan od čelnika kompanije.
"Naša svjetska prodaja uvećana je za 4,5 posto", rekao je u intervjuu za njemačke dnevne poslovne novine Handelsblatt u ponedjeljak glavni komercijalni direktor Haribo Grupe Herwig Vennekens.
Oko četvrtine tog rasta donijeli su novi proizvodi, objavila je ta njemačka kompanija. "Do 2025. uspjeli smo dodatno proširiti tržišni udio i privući nove kupce u svim dobnim skupinama, a osobito među potrošačima u dobi od 20 do 39 godina", rekao je glasnogovornik kompanije u naknadnom priopćenju.
Rastu prodaje doprinijeli su i kiseli proizvodi koje je kompanija nedavno plasirala na tržište, uključujući Haribo Pico-Balla Sauer i Haribo Super Wummis u obliku crva, navodi glasnogovornik.
U sezonskim kupnjama, primjerice, za Božić i Uskrs, gumeni bomboni sve su popularniji, dok potražnja za čokoladnim proizvodima pada, napominje njemačka novinska agencija dpa.
"Voćni gumeni bomboni sve se češće mogu naći u čizmicama za svetog Nikolu i uskrsnim košaricama umjesto čokolade", rekao je Vennekens za Handelsblatt, istaknuvši promjenu u ponašanju potrošača nakon znatnog poskupljenja čokolade zbog visokih cijena kakaovca.
Haribovi proizvodi prodaju se u gotovo 200 zemalja diljem svijeta, navodi kompanija. Proizvode se u 16 pogona u 11 zemalja, uz oko 8.500 zaposlenika.
