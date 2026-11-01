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brojni strani državljani

Španjolska još radi na identifikaciji 13 žrtava željezničke nesreće

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Hina
|
01. stu. 2026. 17:04
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Rescue personnel work at the site following the collision of two high-speed trains between the towns of Mora and Orgaz, near Toledo, Spain, October 28, 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura
REUTERS/Violeta Santos Moura

Španjolske vlasti i dalje rade na utvrđivanju identiteta posljednjih 13 poginulih u željezničkoj nesreći koja se sredinom tjedna dogodila u blizini Urde u regiji Kastilja-La Mancha.

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Vlasti su u nedjelju objavile da je konačno utvrđen identitet 56 od ukupno 69 poginulih. Među njima su 54 španjolska državljana te po jedan državljanin Francuske i Portugala.

„Očekuje se da će preostale žrtve također biti identificirane u idućih nekoliko sati. Vjerojatno je riječ isključivo o stranim državljanima”, navode vlasti u priopćenju, pozivajući se na prijave o nestalim osobama koje su još u obradi.

Vjeruje se da je riječ o četiri državljana Sjedinjenih Država, po dva iz Japana i Australije te po jedan iz Kanade, Meksika, Argentine, Češke i Tunisa.

Obaviještene su obitelji 51 od 56 identificiranih žrtava. Među tim žrtvama bila su 33 muškarca i 18 žena.

Četrdeset ozlijeđenih putnika i dalje se nalazi na bolničkom liječenju, od kojih 17 na odjelima intenzivne njege.

Nesreća se dogodila u srijedu kada se brzi vlak sudario sa zaustavljenim vlakom u blizini općine Urda u pokrajini Toledo, oko 130 kilometara južno od Madrida.

Željeznička pruga između Madrida i Andaluzije i dalje je zatvorena u oba smjera. Zrakoplovna tvrtka Iberia uvela je dodatne letove s ograničenim cijenama karata.

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Teme
španjolska željeznička nesreća

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