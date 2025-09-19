Srećko Matić: Merz ne sluša mišljenje svojih građana

"Bez obzira na iskustvo Holokausta, taj državni rezon, kako ga je definirala bivša kancelarka Angela Merkel tijekom jednog povijesnog govora Knessetu, kada je govorila da je zadatak Njemačke brinuti za sigurnost Izraela, za sigurnost Židova u cijelom svijetu, nikada nije definiran u praksi i koliko daleko treba ta solidarnost ići. Treba li ta solidarnost ići neograničeno daleko i podržavati sve ono što rade izraelske vlasti, pogotovo ova ekstremno desničarska u kojoj sjede neki ministri koji de facto nazivaju Palestince životinjama, ili ta solidarnost treba biti solidarnost s izraelskim narodom, uz jasno distanciranje od postupaka aktualne izraelske vlade, a sve u interesu i samog židovskog naroda, kako bi ga se spasilo upravo od takve vlade koja je, kako se ovdje može pročitati u tisku, glavni faktor nesigurnosti u regiji."