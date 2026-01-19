Danska prelomila: Veći broj vojnika stiže na Grenland

Ranije je zapovjednik Arktičkog zapovjedništva, Søren Andersen, izjavio da je već stiglo oko 100 danskih vojnika u Nuuk te sličan broj u Kangerlussuaq. Ondje započinju vježbu „Arctic Endurance”, koja je ubrzana i pojačana kao odgovor na nedavne izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa.