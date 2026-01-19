Danska prelomila: Veći broj vojnika stiže na Grenland

"Ojačat ćemo svoju vojnu prisutnost na Grenlandu i blisko surađivati s NATO saveznicima kako bismo osigurali trajniju prisutnost", poručilo je dansko Ministarstvo obrane u nedjelju, a danas su poslane trupe.
Veći broj danskih borbenih vojnika, koji se opisuju kao "značajan doprinos", očekuje se da će u ponedjeljak navečer stići u Kangerlussuaq na Grenlandu.
To je za TV 2 priopćilo Ministarstvo obrane. Obrambeni dopisnik TV 2, Anders Lomholt, navodi da zapovjednik kopnene vojske Peter Boysen dolazi zajedno sa skupinom.
Vojnici će sudjelovati u jačanju prisutnosti danskih snaga, koje je trenutačno u tijeku.
Ranije je zapovjednik Arktičkog zapovjedništva, Søren Andersen, izjavio da je već stiglo oko 100 danskih vojnika u Nuuk te sličan broj u Kangerlussuaq. Ondje započinju vježbu „Arctic Endurance”, koja je ubrzana i pojačana kao odgovor na nedavne izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa.
