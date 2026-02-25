Prava prijetnja
Stier: Dok je Moskva fokusirana na Ukrajinu, tiskaju se nove karte na kojima je Sibir dio Kine
Zastupnik u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o četiri godine rata u Ukrajini, posjetu europskih čelnika Kijevu i ostalim aktualnostima.
Davor Ivo Stier komentirao je posjet europskih čelnika, među kojima je bio i hrvatski premijer Andrej Plenković, Kijevu: "Još jednom su dali potporu ukrajinskom narodu nakon četiri godine agresije. Glavni cilj je doći do mira koji će biti održiv, mira koji može trajati, a ne da se radi o prekidu sukoba koji će po opasnim odredbama nagraditi agresora i potaknuti nove agresije. Potreban je mir koji će omogućiti Ukrajini da postane neovisna država, a to je ono što Vladimir Putin nije želio."
Dodaje da Putin nije ispunio svoj strateški cilj - staviti Ukrajinu pod kontrolu Moskve.
"O budućnosti Ukrajine trebaju odlučivati Ukrajinci, a ne Rusi. U tom pogledu su vrata članstva u Europskoj uniji, kada se za to ostvare uvjeti, otvorena. Jučer je takva poruka ponovljena u posjetu Kijevu. Goruća tema je blokada Mađarske i Slovačke u isplati sredstava koja su krajem prošle godine dogovorena kroz kredit za Ukrajinu."
Postoji li rješenje za blokadu Mađarske i Slovačke?
"Odluka je donesena na razini Europskog vijeća. Mađarska i Slovačka su odlučile da neće sudjelovati u kreditiranju Ukrajine, ali se nisu suprostavile odluci. Traži se pravna formula da se ide dalje. Postoje različiti načini. Nije prvi put da se nalazimo u takvoj situaciji s blokadom iz Budimpešte, uvijek se našao način. Okidač takvog stava Mađarske je to što nafta ne teče naftovodom Družba i tu se razotkrilo da ne postoji nikakav razlog da Mađarska i Slovačka imaju izuzetak u uvozu ruske nafte. Trebale bi se pridržavati zabrane jer imaju alternativu, a to je Jadranski naftovod", odgovorio je Stier.
Hoće li EU dati zeleno svjetlo Mađarskoj da koristi hrvatske luke za transport ruske nafte?
"Način na koji sada postupaju pokazuje da pravih razloga za izuzeće nema jer mogu dobiti opskrbu preko Jadranskog naftovoda. Hrvatska je najavila da će se konzultirati s europskim i američkim partnerima. Želi se izbjeći da JANAF bude taj koji će pretrpjeti sankcije i posljedice", tvrdi.
Stier navodi da se kraj rata još ne vidi: "Putin smatra da nije ispunio ni minimum ciljeva koje je postavio. Prvotni cilj je bio okupirati cijelu Ukrajinu, to ostaje ambicija Vladimir Putina, ali je u prvim godinama rata doživio neuspjeh i morao je redefinirati ciljeve. U pregovorima sada želi dobiti teritorij koji nije dobio na bojištu."
"Dok je Moskva fokusirana na Ukrajinu, događa im da se već danas u Kini tiskaju nove karte gdje je Sibir dio Kine. Moskva će morati uvidjeti da joj prava prijetnja ne dolazi sa Zapada. Kina ima teritorijalne sporove iz prošlosti s Rusijom", dodao je.
