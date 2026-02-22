Ukrajinski napad dronovima na Moskvu, svi aerodromi u regiji zatvoreni

Deseci ukrajinskih dronova ciljali su Moskvu 22. veljače, što je dovelo do zatvaranja sva četiri aerodroma u regiji, prema navodima ruskih dužnosnika.
Dvadeset dronova oboreno je na putu prema Moskvi, izjavio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Dronovi su ciljali glavni grad Rusije tijekom četiri sata u poslijepodnevnim i večernjim satima 22. veljače. Hitne službe upućene su na mjesta pada, a zasad nema izvješća o žrtvama ni materijalnoj šteti, piše Kyiv Independent.
Letovi su privremeno obustavljeni u moskovskim zračnim lukama Domodedovo, Šeremetjevo, Vnukovo i Žukovski, priopćila je Rosavijacija, ruska savezna agencija za zračni promet.
Rusko Ministarstvo obrane također je izvijestilo da je 29 dronova oboreno iznad Brjanske oblasti, dok su dodatni dronovi presretnuti u Kaluškoj, Belgorodskoj, Tulskoj, Kurskoj i Tverskoj oblasti.
Ukrajina redovito pokreće napade dronovima na vojne i industrijske objekte u Rusiji.
Napadi dronovima na Moskvu zabilježeni su u više navrata i često su dovodili do privremenog zatvaranja zračnih luka. Iako je glavni grad dobro zaštićen od zračnih prijetnji, ukrajinski dužnosnici navode da je ometanje zračnog prometa strateški način da se rat Kremlja približi ruskom stanovništvu.
