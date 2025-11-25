Sud EU-a presudio: Istospolni brak sklopljen u jednoj članici mora biti priznat u cijeloj Uniji

“Odbijanje priznavanja braka dvojice građana Unije istog spola koji je zakonito sklopljen u drugoj državi članici u kojoj su ostvarivali svoju slobodu kretanja i boravka može dovesti do ozbiljnih administrativnih, profesionalnih i privatnih nepogodnosti, prisiljavajući bračne drugove da žive kao nevjenčane osobe u državi članici svojeg podrijetla. Stoga Sud presuđuje da je takvo odbijanje protivno pravu Unije. Takvim se odbijanjem ne povređuje samo sloboda kretanja i boravka nego i temeljno pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života”, kaže se u priopćenju Suda EU-a.