USS Truxtun i USNS Supply

Sudarila se dva američka ratna broda

Hina
12. velj. 2026. 15:05
US Naval Ship USS Truxtun (R) and others participating countries ships take part in the multinational naval exercise 'AMAN-23' in the Arabian Sea near Pakistan's port city of Karachi
Asif HASSAN / AFP, ilustracija

Američki ratni brod i opskrbni brod mornarice sudarili su se tijekom dopune goriva u srijedu poslijepodne, objavilo je u četvrtak Južno zapovjedništvo SAD-a u priopćenju poslanom Reutersu putem e-pošte.

Razarač s navođenim projektilima klase Arleigh Burke, USS Truxtun, i brzi brod za borbenu potporu klase Supply, USNS Supply, sudarili su se tijekom dopune goriva na moru, stoji u priopćenju Južnog zapovjedništva, čije područje odgovornosti obuhvaća Srednju i Južnu Ameriku te Karibe.

Točna lokacija sudara nije navedena. 

"Dva člana posade prijavila su lakše ozljede i u stabilnom su stanju", navodi se u priopćenju.

Incident je pod istragom, a oba su broda izvijestila da sigurno nastavljaju plovidbu. Wall Street Journal prvi je izvijestio da se sudar dogodio u blizini Južne Amerike, napominjući kako uzrok još uvijek nije jasan.

Američka mornarica Dopuna goriva na moru Istraga incidenta Južno zapovjedništvo Sudar brodova

