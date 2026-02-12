Sudarila se dva američka ratna broda

Američki ratni brod i opskrbni brod mornarice sudarili su se tijekom dopune goriva u srijedu poslijepodne, objavilo je u četvrtak Južno zapovjedništvo SAD-a u priopćenju poslanom Reutersu putem e-pošte.
Razarač s navođenim projektilima klase Arleigh Burke, USS Truxtun, i brzi brod za borbenu potporu klase Supply, USNS Supply, sudarili su se tijekom dopune goriva na moru, stoji u priopćenju Južnog zapovjedništva, čije područje odgovornosti obuhvaća Srednju i Južnu Ameriku te Karibe.
Točna lokacija sudara nije navedena.
"Dva člana posade prijavila su lakše ozljede i u stabilnom su stanju", navodi se u priopćenju.
Incident je pod istragom, a oba su broda izvijestila da sigurno nastavljaju plovidbu. Wall Street Journal prvi je izvijestio da se sudar dogodio u blizini Južne Amerike, napominjući kako uzrok još uvijek nije jasan.
