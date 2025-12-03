istraga EPPO-a
Suradnik Dubravke Šuice napušta funkciju zbog velikog korupcijskog skandala
Direktor Opće uprave za Mediteran u Europskoj komisiji, sektorom kojim politički upravlja potpredsjednica Komisije Dubravka Šuica, Stefano Sanino neplanirano odlazi u mirovinu nakon što je otkriveno da se protiv njega vodi postupak zbog navodnog namještanja javnog natječaja.
U istom je postupku jučer uhićena, a danas nakon ispitivanja puštena, Federica Mogherini – bivša visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sadašnja rektorica Europskog koledža u Bruggeu.
Glasnogovornik Europske komisije potvrdio je za Jutarnji list kako će Sanino prestati obnašati svoju dužnost te će ranije nego što je bilo predviđeno otići u mirovinu.
"Prije svega, svi moramo poštovati presumpciju nevinosti dok se sudski postupci ne okončaju. Potvrđujemo da direktor Opće uprave MENEA-e više ne obnaša svoju funkciju. U svjetlu optužbi koje je iznio EPPO, bivši glavni tajnik EEAS-a uzeo je dopust do kraja godine, nakon čega će se umiroviti kako je planirano", naveo je glasnogovornik.
U istom odgovoru dodaje se da je dužnost vršitelja dužnosti preuzeo zamjenik direktora DG MENEA, i to do imenovanja novog čelnika uprave.
Sanino – dugogodišnji utjecajni europski dužnosnik
Direktor opće uprave jedna je od najviših administrativnih pozicija u Europskoj komisiji. Iznad njih nalaze se samo povjerenici, koji su političke figure.
Stefano Sannino desetljećima je bio među najutjecajnijim akterima unutar europskih institucija. Diplomatsku karijeru gradio je od talijanske ambasade u Beogradu, preko visokih funkcija u talijanskoj vladi, pa sve do pozicije direktora Opće uprave za proširenje EU. Bio je i glavni tajnik Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) te stalni predstavnik Italije pri EU. Nedavno mu je povjereno osnivanje nove uprave Komisije – one za Mediteran, pod političkom odgovornošću Dubravke Šuice.
Mediji u Bruxellesu prenose da brojni izvori vjeruju kako se protiv Sanina vodi i šira istraga o mogućoj zlouporabi položaja pri imenovanju visokih dužnosnika EU. No trenutačni slučaj, zbog kojeg je i formalno osumnjičen, odnosi se isključivo na sumnje u namještanje natječaja za Europsku diplomatsku akademiju. Obojica osumnjičenih pušteni su iz pritvora jer je procijenjeno da ne postoji opasnost od bijega.
Formalno osumnjičeni zbog namještanja natječaja
Ured europske tužiteljice (EPPO) potvrdio je da su Sanino i Mogherini formalno osumnjičeni za manipuliranje postupkom dodjele projekta Europske diplomatske akademije, institucije koju je osnovala EEAS.
Tužitelji, iako bez izravnog navođenja imena, navode da postoje “čvrste sumnje” kako su Sanino i Mogherini bili u dosluhu te Europskom koledžu u Bruggeu osigurali privilegirane informacije, što mu je omogućilo pobjedu na natječaju. Među osumnjičenima je i još jedan direktor Europskog koledža, Talijan Cesare Zegretti.
Mogherini je prije preuzimanja funkcije rektorice bila na čelu upravo EEAS-a, dok je Sanino u vrijeme provedbe natječaja bio glavni tajnik tog tijela. Upravo je Sanino, dok je obnašao tu dužnost, lansirao ideju o osnivanju Europske diplomatske akademije.
Sumnje u unaprijed pripremljene uvjete natječaja
Na natječaj se mogla prijaviti bilo koja ustanova iz država članica, no istražitelji sumnjaju da je koledž u Bruggeu imao pristup povlaštenim informacijama. Navodno je unaprijed znao određene kriterije – među kojima je bila i kupnja zgrade za smještaj akademije. Koledž je zgradu kupio usprkos tadašnjim financijskim poteškoćama, što je izazvalo dodatne sumnje.
Nakon što je Brugge osvojio natječaj, Mogherini je, uz funkciju rektorice koledža, postala i direktorica novouspostavljene Europske diplomatske akademije.
Udar na ugled EU institucija
Ovaj skandal, bez obzira na to što se stalno naglašava njihova nevinost dok se ne dokaže suprotno, duboko je potresao institucije EU i narušio već ionako krhku reputaciju među građanima.
Ironično, upravo EEAS i europske institucije godinama su diljem svijeta zagovarale poštivanje vladavine prava, neovisnost sudstva i borbu protiv korupcije – uključujući i na Zapadnom Balkanu, gdje su Sanino i Mogherini često istupali kao promotori tih vrijednosti.
Pod njihovim vodstvom sastavljena su bezbrojna izvješća u kojima se upozorava da su “javni natječaji jedan od glavnih izvora korupcije”. Sada, suočene s optužbama za namještanje vlastitog natječaja, europske institucije nalaze se pod povećalom, dok se autoritarni režimi neskriveno naslađuju, prenosi Jutarnji.
