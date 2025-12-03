Suradnik Dubravke Šuice napušta funkciju zbog velikog korupcijskog skandala

Mediji u Bruxellesu prenose da brojni izvori vjeruju kako se protiv Sanina vodi i šira istraga o mogućoj zlouporabi položaja pri imenovanju visokih dužnosnika EU. No trenutačni slučaj, zbog kojeg je i formalno osumnjičen, odnosi se isključivo na sumnje u namještanje natječaja za Europsku diplomatsku akademiju. Obojica osumnjičenih pušteni su iz pritvora jer je procijenjeno da ne postoji opasnost od bijega.