Uhićena bivša šefica europske diplomacije

“Na zahtjev EPPO-a, koji je odobrio istražni sudac, Savezna policija pretražila je nekoliko zgrada College of Europe u Brugesu, u Europskoj službi za vanjsko djelovanje u Bruxellesu te domove osumnjičenika”, priopćio je EPPO, dodajući da su tri osobe privedene, ali ih ne imenujući.