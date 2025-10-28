Jedan od ciljeva njemačke vlade je brže deportiranje onih kojima je odbijen zahtjev za dodjelu azila. Podaci za prva tri tromjesečja tekuće godine pokazuju: Njemačka deportira sve veći broj ljudi.
Broj deportacija iz Njemačke porastao je u prvih devet mjeseci 2025. za petinu u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Od siječnja do rujna ove godine deportirano je 17.651 osoba, priopćilo je Savezno ministarstvo unutarnjih poslova kao odgovor na upit zastupničkog kluba Ljevice, piše DW.
U istom razdoblju 2024. zabilježeno je 14.706 deportacija, dok ih je prethodnih godina bilo 12.042 (2023.) i 9.567 (2022.) – gledano za prvih devet mjeseci svake godine.
Najveći broj ljudi deportiran je u Tursku (1.614) i Gruziju (1.379), a potom slijede Španjolska (928), Francuska (842), Srbija (722), Bugarska (655) i Albanija (637).
Gotovo svaka peta deportirana osoba bila je dijete ili maloljetnik – 3.095 od ukupno 17.651, dok su starije osobe bile iznimno rijetke: samo 54 deportirane osobe imale su više od 70 godina.
Deportacije u okviru Dablinskog sporazuma
Osobe se vraćaju u članice EU-a u koje su najprije ušle, kako bi ondje prošle postupak za azil. Tijekom 2024. godine Francuska i Španjolska bile su među deset najčešćih zemalja odredišta deportacija iz Njemačke – s 975 deportacija u Francusku i 901 u Španjolsku.
Prema Dablinskom sporazumu, ako osoba iz neke druge zemlje EU-a uđe u Njemačku, ona se vraća u zemlju prvog ulaska, kako bi ondje podnijela zahtjev za dodjelu azila.
Kritika Ljevice: „Neljudska politika"
Zastupnica Ljevice Klara Bünger kritizirala je porast broja deportacija kao posljedicu „neljudske politike". „Kada je cilj da se broj deportacija pod svaku cijenu poveća, vlasti gotovo više i ne poznaju granice“, izjavila je ona.
U Turskoj se, dodala je, „ljevičari, Kurdi i oporbenjaci progone i zatvaraju“, a ipak deportacije u tu zemlju za saveznu vladu „očigledno ne predstavljaju problem“.
„Ova politika vrijeđa ljudsko dostojanstvo pogođenih, izaziva strah i užas među osobama s nesigurnim boravišnim statusom i ni najmanje ne doprinosi tome da život ljudi u Njemačkoj bude bolji ili sigurniji“, naglasila je Bünger.
Plan vlade: više deportacija i stroži zakoni
Stranke Unije (CDU/CSU) i SPD su se u svom koalicijskom sporazumu obvezali da će značajno povećati broj deportacija. U tu svrhu planiraju i promjene zakona.
Tako vladajuća koalicija želi ukinuti obveznu pravnu pomoć osobama u pritvoru zbog deportacije. Savezna policija trebala bi dobiti veće ovlasti, dok bi opasne osobe i počinitelji teških kaznenih djela mogli biti stavljeni u trajni pritvor do deportacije. Kapaciteti za takav pritvor trebali bi biti znatno prošireni.
Uskoro i deportacije u Afganistan?
Prema riječima ministra unutarnjih poslova Alexandera Dobrindta, pregovori između Njemačke i talibana o deportacijama u Afganistan „pri samom su kraju“.
„Razgovori su vrlo odmakli“, rekao je Dobrindt, dodajući da se pregovara i o mogućnostima povratka ne samo čarter-letovima, već i redovnim linijama.
Dobrindt je najavio da namjerava još ove godine sklopiti i sporazum sa Sirijom, kako bi nakon 14 godina ponovno bilo moguće obavljati deportacije u tu zemlju.
U prvoj fazi to bi se odnosilo na osuđene prijestupnike. Osim toga, nekoliko upravnih sudova presudilo je da za radno sposobne muškarce, pod određenim okolnostima, više ne vrijedi takozvana zabrana deportacije u Siriju.
Savezne pokrajine podržavaju Dobrindta
Savezne pokrajine u međuvremenu jednoglasno podržavaju Dobrindtovu inicijativu za deportacije i u Afganistan i Siriju. U zaključcima Konferencije premijera pokrajina (MPK) navodi se da se od savezne vlade traži omogućavanje „daljnjih i redovitih povrataka u Afganistan i Siriju – počevši od prijestupnika i sigurnosno rizičnih osoba“.
Predsjedavajući MPK-a Alexander Schweizer (SPD) naglasio je da nakon deportacija prijestupnika trebaju uslijediti i deportacije drugih kategorija migranata. „Odlučnost u borbi protiv neregularne migracije“ naziva se u dokumentu „pokazateljem povjerenja građana u državu“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare