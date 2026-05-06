Srećko Matić: Njemačka je postala normalna europska zemlja u kojoj prijevremeni izbori više nisu nemogući

"Osim tog aspekta, što se tiče aspekta nacionalne sigurnosti on je puno važniji, ne samo u Njemačkoj već i cijeloj Europi. Treba ga gledati diferencijalno. Eventualno povlačenje 5000 američkih vojnika ne bi bilo strašno samo po sebi jer je to prijetnja na koju su Nijemci već navikli i iz prvog Trumpovog mandata. Pet tisuća vojnika ne bi ostavili neku veliku prazninu. Puno veći problem je jedan drugi dio Trumpove prijetnje da ne isporuče obećane Tomahawke, obećane za vrijeme Bidena. Ti sustavi trebali bi popuniti jednu rupu, kako je to rekao njemački ministar obrane Pistorius, u obrambenom konceptu Europe. Oni su trebali biti odgovor na rusku prijetnju, preventivno zastrašivanje. Ako bi se Rusi u nekom trenutku odlučili na napad, da znaju kakav bi europski odgovor mogli očekivati", rekao je.