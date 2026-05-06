Srećko Matić: Njemačka je postala normalna europska zemlja u kojoj prijevremeni izbori više nisu nemogući

U Studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića gostovao je novinar Deutsche Wellea Srećko Matić, koji je komentirao najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju američkih vojnika iz Njemačke.
Matić je istaknuo da bi povlačenje trupa bio jako težak udarac za lokalnu privredu jer se tu ne radi samo o 40 tisuća američkih vojnika, već i popratnom osoblju i članovima njihovih obitelji koji koriste usluge i kupuju proizvode lokalnih privrednika i tako pomažu lokalnoj ekonomiji.
"Osim tog aspekta, što se tiče aspekta nacionalne sigurnosti on je puno važniji, ne samo u Njemačkoj već i cijeloj Europi. Treba ga gledati diferencijalno. Eventualno povlačenje 5000 američkih vojnika ne bi bilo strašno samo po sebi jer je to prijetnja na koju su Nijemci već navikli i iz prvog Trumpovog mandata. Pet tisuća vojnika ne bi ostavili neku veliku prazninu. Puno veći problem je jedan drugi dio Trumpove prijetnje da ne isporuče obećane Tomahawke, obećane za vrijeme Bidena. Ti sustavi trebali bi popuniti jednu rupu, kako je to rekao njemački ministar obrane Pistorius, u obrambenom konceptu Europe. Oni su trebali biti odgovor na rusku prijetnju, preventivno zastrašivanje. Ako bi se Rusi u nekom trenutku odlučili na napad, da znaju kakav bi europski odgovor mogli očekivati", rekao je.
Matić je dodao da se, za njemačku politiku, kancelar Friedrich Merz sve više nalazi u neobranom grožđu. "Slaba i nestabilna Njemačka loša je vijest za sve nas ostale u EU, za manje zemlje koje su na rubu EU i koje bi bile prve na udaru. Problem za Merza je taj što je, u odnosu na Trumpa, u nekoliko mjeseci napravio potpuni kopernikanski obrat, od početnog ulizivanja Trumpu do blagog distanciranja, i sad posljednjih dana vidimo kompletno otvoreno kritiziranja Trumpovog kursa u Iranu", naglasio je.
Nakon kritika, kaže, Merzu su neki zamjerili što i sam eskalira odnos s Trumpom u situaciji u kojoj je njemačkoj privredi i politici potreban mir da se stvari vrate u normalu. Matić navodi i da su prijevremeni izbori u Njemačkoj opcija koju se ne može isključiti. "Bilo bi naivno isključiti nešto što je itekako realno zbog mnogih faktora i trenutne konstelacije i odnosa snaga na političkoj sceni", naglasio je i dodao da je Njemačka postala "normalna" europska zemlja u kojoj mogućnost prijevremenih izbora nije nemoguća, već realna mogućnost.
Možda je, navodi, ključni problem Merza i njegovog kabineta taj što su puno obećavali, a nisu realizirali. "Previše su obećali, pa su nakon par mjeseci morali shvatiti da zbog generalne situacije u svijetu i kriza neće biti tako lako popraviti stvari. Upravo danas u brojnim medijskim servisima puno je analiza o tome što je vlada u godinu dana napravila ili nije, mnogi se pitaju hoće li Merz izdržati do kraja", rekao je.
Komentirajući AfD, Matić je naglasio da ankete već neko vrijeme pokazuju rast njihove popularnosti. "Oni su se stabilizirali kao najjača politička opcija, pretekla je i vladajuću koaliciju", istaknuo je i dodao da oni na istoku zemlje ne samo da vode u anketama, već u nekim saveznim zemljama ima realne šanse da osvoji natpolovičnu većinu. Na saveznoj razini, kaže, sve ove veće stranke zasad odbacuju opciju suradnje.
