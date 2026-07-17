MARIO TRIFUNOVIĆ
Teolog za N1: Govor mržnje pokušava se zapakirati u nekakvu kršćansku foliju
Teolog Mario Trifunović gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak, gdje je komentirao sada već tradicionalne Mediteranske teološke susrete, koji su ove godine posvećeni temi očuvanja mira.
Na skupu u Lovranu okupili su se teolozi i studenti različitih kršćanskih zajednica, ali i pripadnici drugih religija, kako bi razgovarali o izazovima rata, mira i dijaloga u današnjem društvu.
Govoreći o najvažnijim porukama ovogodišnjih susreta, Trifunović je istaknuo da se rasprava nije odnosila samo na ratove među državama, nego i na sve izraženije društvene podjele te sukobe koji postoje unutar same Crkve.
"Na početku bih izdvojio poruku kardinala Blasea Cupicha iz Chicaga da mladi ljudi ne žele kulturne ratove. Oni traže sigurnost u svojoj vjerskoj zajednici kako bi mogli odgovorno živjeti i surađivati s drugima. Crkveni vođe i stariji moraju shvatiti da će upravo kulturni ratovi najviše otuđiti mlade ljude. Važno je da studenti koji sudjeluju na Mediteranskim teološkim susretima to čuju i da upravo na tome grade svoj daljnji rad u svojim zajednicama."
Naglasio je da posebnu vrijednost susretima daje činjenica da na njima sudjeluju pripadnici različitih kršćanskih zajednica, ali i drugih religija.
"Bili su ondje katolici, pravoslavci i protestanti, ali i studenti i studentice islamske vjeroispovijesti. Mislim da je upravo to temelj boljeg društva i, kako je rekao riječki nadbiskup Mate Uzinić, bolje Hrvatske, ali i drugih zemalja u regiji. Temelj svega mora biti otvorenost i želja za dijalogom."
Osvrnuo se i na glavnu temu susreta, "Mirotvorstvo u doba militarizma", istaknuvši da je u vremenu sve češćih ratnih prijetnji upravo dijalog jedini održivi odgovor.
"Čim dođemo do ideje da ratom možemo riješiti probleme među ljudima, već smo zakoračili na put prema ratu. Mediteranski teološki susreti žele pokazati da moramo ići drugim smjerom. Mate Uzinić vrlo je jasno naglasio da rat nikada nije rješenje, nego uvijek pogreška i gubitak. Dijalog je ključan jer upravo on stvara preduvjete za mir."
Dodao je kako vjeruje da je pogrešno smatrati težnju prema miru naivnom.
"Važno je razgovarati, čuti jedni druge i pokušati razumjeti različita mišljenja. Nije naivno vjerovati da je mir moguć. Upravo zajednički razgovor i pokušaj razumijevanja drugoga prvi su koraci prema miru. Zato su ovi susreti važni, kako bi mladi razvili mentalitet zajedničkog hoda i dijaloga."
"Širila se verbalna mržnja"
Govoreći o upozorenju riječkog nadbiskupa na odgovornost javnog govora, Trifunović je podsjetio da su Mediteranski teološki susreti od samih početaka bili izloženi kritikama upravo zbog zagovaranja dijaloga.
"Susreti su počeli još 2019. u Dubrovniku s temom teologije u pluralnom društvu i već tada izazvali brojne kritike. Samo zato što se željelo otvoreno razgovarati o unutarcrkvenim temama i komunikacijskom stilu, širila se verbalna mržnja. Na skupovima su sudjelovali međunarodno priznati teolozi poput Tomaša Halíka, Tereze Forcades i fra Ivana Šarčevića, a uslijedilo je njihovo diskreditiranje. Nažalost, takve se situacije ponavljaju i danas."
Istaknuo je da političari često koriste religiju za vlastite ciljeve te da dio ljudi unutar Crkve dodatno potiče nepovjerenje prema ovakvim inicijativama.
"Političari, nažalost, koriste religiju za manipulaciju, a i dio desnog spektra unutar Katoličke crkve širi sumnju prema ovakvim susretima. S druge strane, razgovarao sam sa sudionicima iz Pravoslavne crkve koji su rekli da je ljudima ovdje potpuno nevažno tko je koje konfesije ili religije. Jedan od njih bio je dijete rata koje je moralo pobjeći iz svog doma. Rekao je da su mlađe generacije zdravije i da ovi susreti imaju iscjeljujući učinak. Zato smatram da predstavljaju važan korektiv dominantnom društvenom narativu."
Dodao je kako su upravo poruke visokih crkvenih dužnosnika važan odgovor na sve prisutnije podjele.
"Možemo biti sretni što postoje ovakvi korektivi kroz poruke riječkog nadbiskupa, ali i kardinala Cupicha te beogradskog kardinala Ladislava Nemeta. Njihove poruke zasigurno će odjeknuti ne samo u regiji nego i šire."
"Cupich kao jedan najglasnijih Trumpovih kritičara"
Komentirajući odnose Vatikana i administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, Trifunović je ocijenio da se politika potpredsjednika J. D. Vancea i aktualne američke administracije pokušava opravdati pozivanjem na kršćanstvo, iako joj je sadržaj suprotan evanđeoskim vrijednostima.
"Kod J. D. Vancea i Trumpove administracije sve je vrlo glasno, kao što to populisti inače rade. Govor mržnje pokušava se zapakirati u nekakvu kršćansku foliju koja izvana izgleda kao kršćanstvo, ali to zapravo nije. Zato bih ponovno izdvojio kardinala Cupicha kao jednog od najglasnijih kritičara politike SAD-a. Nije se libio javno progovoriti protiv Trumpove administracije i J. D. Vancea, posebno kada je riječ o odnosu prema migrantima."
Kao primjer naveo je slučaj uhićenja časne sestre tijekom migrantskih kontrola.
"Nedavno je bila uhićena časna sestra koja je krenula na misu. Istina, puštena je iste večeri, ali taj događaj pokazuje sav paradoks. J. D. Vance govori o vjeri kao obraćenik na katoličanstvo, a praksa pokazuje nešto sasvim drugo. Ne možete hapsiti ljude bez razloga i širiti strah među njima. To nije kršćanska poruka."
Zaključio je kako Crkva, prema riječima kardinala Čupića, mora ostati proročki glas koji upozorava na politike koje stvaraju podjele i strah.
"Crkva je uvijek nastojala biti proročki glas u svjedočenju evanđelja. To nije osobni napad na političare, nego kritika konkretnih politika i prakse. Evanđeoska poruka govori da su svi ljudi prihvaćeni i da su svi djeca Božja. Svi žele živjeti u sigurnosti, a politike koje šire strah tome ne pridonose."
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