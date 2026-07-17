Teolog za N1: Govor mržnje pokušava se zapakirati u nekakvu kršćansku foliju

"Političari, nažalost, koriste religiju za manipulaciju, a i dio desnog spektra unutar Katoličke crkve širi sumnju prema ovakvim susretima. S druge strane, razgovarao sam sa sudionicima iz Pravoslavne crkve koji su rekli da je ljudima ovdje potpuno nevažno tko je koje konfesije ili religije. Jedan od njih bio je dijete rata koje je moralo pobjeći iz svog doma. Rekao je da su mlađe generacije zdravije i da ovi susreti imaju iscjeljujući učinak. Zato smatram da predstavljaju važan korektiv dominantnom društvenom narativu."