u raljama stambene krize
Tisuće ljudi u Lisabonu ponovno prosvjeduju, traže povlačenje zakona o najmu
Tisuće prosvjednika okupile su se u subotu na jednom od glavnih lisabonskih trgova, pojačavajući pritisak na portugalsku manjinsku vladu desnog centra da povuče prijedlog zakona o najmu, koji bi, kako tvrde, dodatno pogoršao krizu stanovanja u zemlji.
Oglas
Portugal se bori s jednom od najgorih kriza stanovanja u Europi, a mladi ljudi najteže su pogođeni. Cijene nekretnina više su se nego udvostručile od 2017. godine, a najamnine za nove ugovore su gotovo udvostručene.
Organizatori su rekli da se na trgu Rossio okupilo nekoliko tisuća ljudi. Policija nije iznijela svoje brojke.
Rita Silva, glasnogovornica pokreta za priuštivo stanovanje, Casa para Viver, rekla je televiziji RTP da "ljudi pokazuju iznimnu ustrajnost, snagu i odlučnost" nakon tjedana prosvjeda zbog krize stanovanja, rastućih troškova života i "ogromnih poteškoća da se zaradi za život."
"Ne primjećujemo voljnost vlade da posluša i stoga će se prosvjedi nastaviti", rekla je.
Ministar unutarnjih poslova Luis Neves rekao je da vlada poštuje legitimnost prosvjeda, no da očekuje da se oni odvijaju "uredno i civilizirano" te "u skladu sa zakonom".
Povucite prijedlog zakona
Prosvjednici zahtijevaju da vlada povuče prijedlog zakona koji olakšava deložacije i ukida ograničenja visine najamnina za nove ugovore. Taj je prijedlog prošao prvo čitanje u parlamentu uz suzdržanost krajnje desne stranke Chega.
Premijer Luis Montenegro u četvrtak je odbacio mogućnost povlačenja prijedloga zakona, ali je rekao da je otvoren za izmjene uoči konačnog glasanja koje se očekuje u sljedećim tjednima.
Čelnik Socijalističke stranke Jose Luis Carneiro u subotu je pozvao vladu da se uključi u pregovore s oporbenim strankama i prosvjednicima umjesto "da arogantno nameće svoje poglede, ponekad čak i s autoritarnim prizvukom".
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas