Tko sve u Europi okreće leđa Trumpu?

Trumpov ugled u Europi ozbiljno je narušen – zbog trgovinskih ratova koje je pokrenuo, prijetnji Grenlandu te rata protiv Irana koji je doveo do rasta cijena energenata. Njegove intervencije, koje su nekad pozdravljali ideološki saveznici, danas se smatraju politički opasnima jer mogu odbiti umjerene birače, podijeliti nacionalističko biračko tijelo i pružiti argumente političkim protivnicima, piše Politico.