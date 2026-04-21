Lori Chavez-DeRemer
Treća žena napustila Trumpov kabinet: Ministrica otišla nakon afere s kolegom, alkohola...
Ministrica rada Donalda Trumpa, Lori Chavez-DeRemer, povlači se s dužnosti, objavila je administracija u ponedjeljak, nakon niza optužbi za nedolično ponašanje, uključujući aferu s podređenim i konzumiranje alkohola na radnom mjestu.
Chavez-DeRemer treća je članica kabineta koja odlazi tijekom predsjednikova drugog mandata, nakon ministrice domovinske sigurnosti Kristi Noem i državne odvjetnice Pam Bondi. Na platformi X napisala je: „Bila mi je čast i privilegij služiti u ovoj povijesnoj administraciji i raditi za najvećeg predsjednika u mom životu.“edili svoje živote.“
Chavez-DeRemer treća je članica kabineta – sve žene – koja odlazi tijekom predsjednikova drugog mandata, nakon ministrice domovinske sigurnosti Kristi Noem i državne odvjetnice Pam Bondi. Na platformi X napisala je: „Bila mi je čast i privilegij služiti u ovoj povijesnoj administraciji i raditi za najvećeg predsjednika u mom životu.“
No njezin odlazak dolazi nakon što se našla upletena u niz političkih i osobnih kontroverzi. Ministrica rada i njezini bliski suradnici trenutno su pod istragom glavnog inspektora ministarstva zbog navoda o profesionalnom nedoličnom ponašanju, piše Guardian.
Afera sa članom osiguranja, alkohol...?
Među optužbama su tvrdnje da je imala aferu s članom svojeg osiguranja, da je u uredu držala „zalihu“ alkohola i koristila državne resurse za privatna putovanja, dok su njezini suradnici navodno pokušavali usmjeravati grantove prema politički povezanim osobama, izvijestio je New York Times u ožujku.
Glavni inspektor također razmatra materijale koji pokazuju da su Chavez-DeRemer, njezini najbliži suradnici i članovi obitelji redovito slali osobne poruke i zahtjeve mladim zaposlenicima, navodi se u drugom izvješću Timesa prošlog tjedna. Njezin suprug i otac razmjenjivali su poruke s mladim zaposlenicama, prema pisanju novina.
Suprug ministrice optužen za seksualno uznemiravanje
Skandali tu nisu stali. Suprugu ministrice, Shawnu DeRemeru, anesteziologu, zabranjen je pristup sjedištu ministarstva nakon što su ga najmanje dvije zaposlenice optužile za seksualno uznemiravanje. Žene su rekle da ih je neprimjereno dodirivao u zgradi ministarstva u ulici Constitution Avenue u Washingtonu.
Njegov odvjetnik odbacio je optužbe, tvrdeći da su dio pokušaja da se njegova supruga prisili na odlazak s dužnosti. Policija i tužitelji nisu pokrenuli postupak. No smatralo se da je istraga glavnog inspektora pri kraju, a najmanje četvero dužnosnika ministarstva izgubilo je posao tijekom njezina trajanja.
Republikanski senator iz Louisiane John Kennedy u ponedjeljak je rekao: „Mislim da je ministrica pokazala puno razuma podnošenjem ostavke.“
Chavez-DeRemer, kći člana sindikata International Brotherhood of Teamsters, ranije je bila republikanska kongresnica iz Oregona. Imala je podršku sindikata u svojoj izbornoj jedinici, ali je izgubila reizbor 2024. nakon jednog mandata.
Njezino imenovanje od strane Trumpa pozdravili su sindikati koji su bili skeptični prema predsjednikovoj agendi za radnike u drugom mandatu. U ožujku prošle godine Senat je potvrdio Chavez-DeRemer s 67 prema 32 glasa, pri čemu joj se u podršci pridružilo više od desetak demokrata.
U ponedjeljak je na X-u napisala: „U Ministarstvu rada ponosna sam što smo ostvarili značajan napredak u provedbi misije predsjednika Trumpa da premosti jaz između poslovnog sektora i radnika te uvijek stavi američkog radnika na prvo mjesto. Stvorili smo nove puteve do poslova koji omogućuju otplatu hipoteka, pripremili radnike za uspjeh u eri umjetne inteligencije, poduzeli korake za smanjenje cijena lijekova, promicali sigurnost mirovina i još mnogo toga.“
No tijekom njezina mandata administracija je ukinula milijune dolara međunarodnih grantova koje je odjel ministarstva koristio za borbu protiv dječjeg i prisilnog rada diljem svijeta, čime je prekinut rad koji je tijekom posljednja dva desetljeća pomogao smanjiti broj djece radnika za 78 milijuna.
Ministarstvo je također krenulo u izmjene ili ukidanje više od 60 propisa o radu koje je smatralo zastarjelima. Među ukinutim mjerama bili su zahtjevi o minimalnoj plaći za radnike u kućnoj njezi i osobe s invaliditetom te pravila o izloženosti štetnim tvarima i sigurnosnim procedurama u rudnicima. Taj je potez izazvao osude sindikalnih čelnika i stručnjaka za sigurnost na radu.
Predložene promjene uključivale su i ukidanje obveze poslodavaca da osiguraju adekvatnu rasvjetu na gradilištima te sigurnosne pojaseve za poljoprivredne radnike u većini prijevoza koji osigurava poslodavac.
Cheung je rekao da će Keith Sonderling preuzeti dužnost vršitelja dužnosti ministra rada.
