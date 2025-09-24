Oglas

Globalna osuda

Trump obećao: Izrael neće anektirati Zapadnu obalu

Hina
24. ruj. 2025. 17:56
Donald Trump
Američki predsjednik Donald Trump obećao je arapskim čelnicima da neće dopustiti Izraelu da anektira okupiranu Zapadnu obalu, izvještava Politico u srijedu, pozivajući se na šest osoba upoznatim s problematikom.

Dvije osobe opisale su Donalda Trumpa kao odlučnog po pitanju te tematike tijekom sastanka na marginama Opće skupštine UN-a, izvještava Politico.

Dvije druge osobe upoznate s problematikom, piše Politico, rekle su da je američki tim predstavio bijelu knjigu u kojoj se nalazi plan Trumpove administracije o završetku rata u Gazi, uključujući i obećanje protiv aneksije Zapadne obale.

Izrael se suočava s globalnom osudom zbog rata u Gazi, tijekom kojega je enklava većinski razorena, a više od 65.000 Palestinaca ubijeno, prema podacima lokalnih zdravstvenih vlasti. Globalna agencija koja nadzire glad kaže da u dijelovima teritorija vlada glad.

Teme
Donald Trump Izrael Palestina SAD Zapadna obala

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
