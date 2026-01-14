Trump prijeti Iranu: Ako objese prosvjednike vidjet ćete neke stvari

Predsjednik Donald Trump izjavio je da će SAD poduzeti „vrlo snažnu akciju” protiv Irana ako pogubi prosvjednike
Oglas
Rodbina 26-godišnjeg Erfana Soltanija, koji je pritvoren prošlog tjedna, rekla je BBC Persianu da bi trebao biti pogubljen u srijedu.
Govoreći za CBS News, Trump je o mogućim pogubljenjima rekao: „Ako ih objese, vidjet ćete neke stvari… Poduzet ćemo vrlo snažnu akciju ako učine tako nešto.”
Soltanijev rođak rekao je BBC Persianu da je iranski sud izdao smrtnu presudu „u izuzetno brzom postupku, u samo dva dana”.
Awyar Shekhi, predstavnik organizacije Hengaw, rekao je da taj slučaj pokazuje kako iranska vlada „koristi svaku taktiku koju poznaje kako bi ugušila ljude i širila strah”.
Ranije u utorak, Trump je na svojoj platformi Truth Social napisao da će iranske vlasti „platiti veliku cijenu” zbog ubojstava te je pozvao ljude da „nastave prosvjedovati”.
„Otkazao sam sve sastanke s iranskim dužnosnicima dok besmisleno ubijanje prosvjednika ne PRESTANE. POMOĆ JE NA PUTU. MIGA!!!”, dodao je, koristeći akronim američkog opozicijskog slogana iranskih protivnika režima: „Make Iran Great Again” („Učinimo Iran opet velikim”).
Trump razmatra vojne i druge opcije kao odgovor na gušenje prosvjeda, nakon što je već najavio carine od 25% za svaku zemlju koja trguje s Iranom.
Iranska vlada odgovorila je optužujući SAD da pokušava „stvoriti izgovor za vojnu intervenciju”, upozorivši da je „taj priručnik već prije propao”.
Prosvjedi, koji su se navodno proširili na 180 gradova i mjesta u svih 31 pokrajina, započeli su zbog bijesa izazvanog kolapsom iranske valute i naglim rastom troškova života.
Brzo su se proširili u zahtjeve za političkim promjenama i postali jedan od najozbiljnijih izazova klerikalnom establišmentu od Islamske revolucije 1979. godine.
Prosvjedi su se značajno pojačali prošlog četvrtka i vlasti su na njih odgovorile smrtonosnom silom, prikrivenom gotovo potpunim gašenjem interneta i komunikacijskih usluga.
Prema HRANA-i, tijekom nemira je uhićeno više od 18.434 prosvjednika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas