Trump, Putin i Ukrajina: Iza kulisa summita s visokim ulozima

No ovog je tjedna situacija u Donjecku brzo eskalirala, s ruskim snagama koje su ostvarile značajne prodore sjeveroistočno od Dobropilije, mijenjajući kontrolu nad područjem o kojem je Witkoff razgovarao s Kremljem. Kijev je te prodore umanjio opisujući ih kao infiltraciju malih skupina ruskih snaga, ali je poslao pojačanja. Drugi ukrajinski izvori na tom području iznose mnogo sumorniju sliku, prema kojoj su mjeseci upornog ruskog pritiska doveli do slabe točke koju sada iskorištavaju.